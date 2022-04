Eiza González confiesa que ATERRORIZA a su empleada doméstica, ¿por su aspecto?

Eiza González, protagonista de 'Ambulance', confesó que su empleada doméstica vive aterrorizada, pues constantemente encuentra algunos artículos en su casa que la hacen pasar un mal momento. La actriz mexicana hizo estas declaraciones durante una entrevista con Jimmy Kimmel, en donde dio detalles de cómo es la relación con la persona que la ayuda.

Desde que dejó México para comenzar su carrera en Hollywood, González, de 32 años, ha destacado en la industria, pues gracias a su talento ha estelarizado películas como 'Baby Driver', 'Godzilla vs. Kong', 'Descuida, yo te cuido' y recientemente 'Ambulence', en donde comparte créditos con Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II.

A pesar de su éxito en la pantalla grande, la actriz reveló que su empleada doméstica desconoce a lo que se dedica, por lo que cuando encuentra la ropa que utilizó en sus rodajes, que por lo general está manchada de sangre, la señora se espanta, por lo que Eiza asume que está muy confundida.

Eiza González acudió con Jimmy Kimmel Foto: Especial

Así Eiza González espanta a su empleada doméstica

En una conversación en el programa 'Jimmy Kimmel Live!', Eiza González indicó que le gusta llevarse recuerdos de las cintas que filma como los trajes de paramédico que usó en esta cinta de 2022 y una camiseta ensangrentada de la película de Netflix 'I Care A Lot'.

"Un día llegué de trabajar y me la encontré en el vestidor. Me dijo '¿Qué hago con esto?' y me enseñó unos pantalones llenos de sangre. Se había quedado blanca. Y me preguntó si tenía que lavarlos", comentó la ex protagonista de 'Lola, érase una vez' sobre su empleada de nombre Carolina.

"Me siento muy mal. Carolina es una mujer encantadora que lleva mucho mucho tiempo trabajando conmigo, y se encuentra trozos de cuerpos repartidos por toda la casa y se aterroriza", dijo Eiza, quien destacó que aún no le ha dicho cuál es su profesión.

"Esta pobre mujer está aterrada porque probablemente crea que soy una asesina en serie porque no deja de encontrarse ropa manchada de sangre en mi casa", indicó González, quien hace unos días cumplió 15 años de trayectoria artística.

SIGUE LEYENDO:

Eiza González impone moda en mini vestido negro y deslumbra con su belleza | FOTO

Eiza González regresa al cabello castaño, ¿se cansó del rubio?