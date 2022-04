¡Agárrame bien”, Natalia Téllez termina toqueteada en Netas Divinas y la tunden en redes: VIDEO

En la última emisión de Netas Divinas se generó una gran controversia debido a que uno de los temas que se abordaron fue si las conductoras del famoso programa preferían senos grandes o pequeños y dicha situación dio pie a que se generaran controvertidas opiniones y un momento polémico pues resulta que Natalia Téllez terminó siendo manoseada por una de sus compañeras por lo que esta acción le valió diversas críticas en redes sociales.

Para empezar el tema, Fanny Lu, quien estuvo como invitada en este programa, reveló que tener senos grandes le provocó una gran inseguridad durante su adolescencia por lo que en más de una ocasión llegó a desear no estar tan desarrollada, no obstante, comentó que esta inseguridad la persiguió hasta que ya era adulta pero después de ser mamá todo su cuerpo se transformó y la situación cambió pues ahora deseaba que recuperaran su tamaño y forma habitual confesando que tuvo que recurrir a cirugías para volver a sentirse bien consigo misma.

Por otra parte, en la sección de “Netas íntimas”, Paola Rojas confesó que de manera ocasional utiliza sujetadores que la ayudan a que se vean más grandes sus senos, aunque esto no significa que esté a disgusto con lo que tiene ahora pues considera que tener senos grandes en muchas ocasiones puede generar diferentes molestias físicas por "cargar con exceso de equipaje”.

En el turno de Natalia Téllez, señalo que sí le gustaría tener senos más grandes pese a que sabe que uno de los riesgos es sufrir de constantes sudores en el abdomen por el tamaño de estos, además, fue cuestionada sobre si alguna vez alguien la había tocado con el único fin de comprobar si sus senos eran reales por lo que sin titubear confesó que sí señalando a Consuelo Duval de hacerlo de forma recurrente.

En otro momento, Natalia Téllez mencionó que de forma recurrente la felicitan por haberse aumentado los senos, pero aclaró que es así, sino que simplemente usaba brasieres con más relleno por lo que Daniela Magun no se quedó con la duda y quiso comprobarlo por lo que toqueteó tímidamente a Natalia, quien no se mostró molesta y le dijo “pero agarra bien” y fue así como la ex Kabah comprobó que su compañera estaba utilizando brasier con relleno.

Tras esta escena, Natalia Téllez fue criticada en redes sociales por sus detractores pues consideran que este tipo de escenas no son correctas para la televisión argumentando que este tipo de acciones pueden dar pie a que se normalice el tocar sin permiso a otras personas por lo que la calificaron como una persona “incongruente” con sus pensamientos, no obstante, la conductora ha decidido ignorar todos y cada uno de estos comentarios.

