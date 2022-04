“¡Ya no!”: Así reaccionó Lucerito Mijares a la idea de una boda entre su mamá y Michel Kuri

Lucero es una de las cantantes más queridas en el medio del espectáculo y su relación con el empresario Michel Kuri es considerada una de las más estables, pese a ello no se han salvado de ser blanco de rumores que se intensifican con su negativa de llegar al altar.

La cantante de 52 años ha sido cuestionada en más de una ocasión sobre los motivos por los que no se casaría por segunda vez, pero esta vez llamó la atención que su hija Lucerito Mijares apoyó la decisión de su madre sin cuestionar los motivos.

En un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”, Lucerito Mijares interrumpió a su madre mientras era cuestionada sobre la posibilidad de una boda y lanzó un contundente “¡ya no!”, además de un gesto con el que hizo saber su desacuerdo respecto a la manera en que se hace llamar la pareja.

“¡No! No porque ya me casé una vez y ya estamos así felices los ‘novios eternos’ decimos nosotros dos”, puntualizó Lucero una vez más ante las interrogantes sobre una boda de los que no se ha salvado durante los 10 años de relación que tiene con el empresario.

Historia de amor

La “novia de América” y el empresario, sobrino de Carlos Slim, se conocieron por una amiga que tenían en común y, aunque el inicio no existió química entre ellos, con tiempo comenzaron a salir y se enamoraron por lo que decidieron iniciar una relación formal.

Hasta el momento la también actriz no ha revelado más detalles sobre su relación, pero uno de los rumores más grandes es que podrían existir celos por parte del empresario debido a la cercanía que existe entre ella y su exesposo, Manuel Mijares.

Lucero rechaza llegar al altar con Michel Kuri. Foto: Instagram @michel_kuri_s

Esto habría desatado rumores de una ruptura, así como una reconciliación entre los cantantes que protagonizaron una de las parejas más queridas en el medio del espectáculo cuya historia de amor sostuvo un matrimonio de 14 años.

“Él es un hombre muy inteligente y me apoya mucho en todo lo que hago. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos; lo que nos hace permanecer juntos es el amor y el cariño que nos tenemos y ahora estamos más unidos que nunca”, dijo en entrevista para TVNotas.

