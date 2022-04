Eugenio Derbez lanza nuevo video contra el Tren Maya, “solo queremos ser escuchados”

Eugenio Derbez se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que junto a otros famosos de la farándula difundió un nuevo video que forma parte de su campaña en contra de la realización del Tren Maya y en esta ocasión, el famoso actor cómico hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que tome en cuenta la opinión de expertos que advierten sobre el impacto ecológico que tendrá esta construcción.

“Sólo queremos ser escuchados y que tomen en cuenta la opinión de los científicos, de los ambientalistas y de la gente de la región. El daño ecológico sería IRREVERSIBLE”, fue el texto escrito por el esposo de Alessandra Rosaldo para acompañar su video.

Además de Eugenio Derbez, en este nuevo video se contó con la participación de otras figuras de la farándula como Regina Blandón, Aislinn Derbez, Bárbara Mori, Kate del Castillo, Omar Chaparro, Miguel Rodarte, Luis Roberto Guzmán, Rubén Albarrán y Patricia Manterola, entre otros.

En este video, también participaron pobladores que habitan en los alrededores del tramo 5 del Tren maya y juntos mandaron un contundente mensaje con el que buscan que el presidente Andrés Manuel López Obrador detenga las obras, además, hicieron énfasis es que este movimiento no es una cuestión personal en contra del mandatario, sino que es una iniciativa en pro de la selva mexicana.

“El tren maya en Yucatán está afectando la Península completa, está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural, ya se han talado cientos, miles de árboles y pronto serán millones, están contaminando ríos y cenotes, el sistema de ríos subterráneos más largo del mundo, estos sistemas, se estima que se han formado a lo largo de 2 millones de años, sitios únicos en el mundo, no podemos destruirlos, sería imposible recuperarlos, va a ser imposible restaurar, le están quitando la casa a miles de especies nativas como al jaguar que está en peligro de extinción, no podemos perder nuestra fauna.

“Escúchenos presidente, no somos sus enemigos, no somos adversarios, somos mexicanos, somos gente preocupada, somos el pueblo pidiéndole que no necesitamos un tren sin evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. No queremos daños en el medio ambiente. Sí necesitamos la selva los ríos y los cenotes, nuestro patrimonio natural, el tramo 5 ni siquiera se ha consultado a la gente, presidente lo invitamos a que venga a recorrer la zona y a que escuchemos a los expertos, salvemos la selva”, fue el mensaje de los famosos que forman el movimiento “Selvamedeltren”.

Cabe mencionar que este movimiento de los famosos fue calificado por Andrés Manuel López Obrador como una “campaña de conservadores fifís”, además, cuestionó a este grupo por su ausencia en sexenios anteriores y no dudó en llamarlos pseudoambientalistas señalándolos de estar contratados por la oposición. Por su parte, Eugenio Derbez negó tales señalamientos desatando una guerra de declaraciones y el comentario del actor que más incomodó al presidente fue cuando dijo que él “no recibía sobres amarillos”.

