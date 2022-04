Yalitza Aparicio "no es maestra"; conductores aseguran que su título no aparece en la SEP

Yalitza Aparicio se ha colocado de nueva cuenta en el ojo del huracán mediático y no precisamente por el anuncio de algún nuevo proyecto de trabajo o por aparecen en alguna alfombra rojo, en esta ocasión ha sido acusada de haber mentido respecto a su profesión de maestra, ya que al parecer su cédula profesional no aparece en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Han sido los conductores del programa de espectáculos "Chisme No Like", quienes señalaron este martes que al parecer la famosa actriz y activista habría mentido acerca de su profesión de docente, tal como lo ha dado a conocer en muchas ocasiones, y esto debido a que sus datos no se encuentran registrados ante la SEP.

Según lo revelado por Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores del programa, la cédula profesional de la famosa actriz, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, no aparece en la página de la SEP: “Siempre dijo Yalitza Aparicio que era maestra. Todo mundo sabe que era maestra. Qué malos que son. Hay un método para saberlo”, declaró Ceriani durante la transmisión de su programa.

Cédula de "Yali" no aparece en la SEP

De esta manera la actriz, que saltó a la fama tras protagonizar en la película "Roma" de Alfonso Cuarón, vuelve a enfrentar una nueva polémica que, como en ocasiones previas, no se las ha buscado, pero que ya ha generado un intenso debate en redes sociales.

Fueron los conductores de "Chisme no Like", Elisa Beristain y Javier Ceriani, quienes se dieron a la tarea de buscar el acta de nacimiento de Yalitza Aparicio, con el objetivo de corroborar sus datos en el registro de cédulas profesionales de la SEP.

Captura de la página de la SEP. FOTO: Especial

“Nosotros fuimos a buscar el registro. La SEP es en donde se comprueba, pensamos que tal vez su nombre era incorrecto y nos dimos a la tarea de sacar su acta de nacimiento…. A lo mejor no le dio tiempo de sacar sus papeles…”, indicó Beristain, al tiempo que hacía un llamado a la actriz y activista para que se pronuncie sobre el tema: "Es importante que lo aclares Aparicio".

Tan pronto como la información se comenzó a diseminar en las redes, la polémica se encendió y los primeros en reaccionar han sido los fanáticos y admiradores de Yalitza Aparicio, quienes no dudaron en defenderla, al tiempo que criticaron a los conductores de "Chisme No Like".

Incluso algunos internautas comenzaron a enlistar algunas de las razones por las cuales en ocasiones no se logra tener una cédula de forma rápida “Para sacar un título se necesita tiempo, cuando no se tramitó al estar terminando de estudiar una profesión”; “si Yalitza no ha realizado el trámite de su cédula profesional es lógico que el título no lo encuentren en el sistema”; fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

