Yalitza Aparicio sorprende con divertido TikTok; revela al amor de su vida: VIDEO

Una vez más la actriz Yalitza Aparicio causó furor en TikTok con uno de sus videos, y aunque esta vez su look no fue el protagonista, sí ha alcanzado miles de me gusta por su imágenes en las que revela al amor de su vida y se luce con un filtro divertido que le quitó muchos años de encima.

Originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, Aparicio alcanzó la fama con la película "Roma" de Alfonso Cuarón, en el 2018, en la que dio vida a Cleo, posicionándola como una de las artistas consentidas y aunque ha debido defenderse de sus detractores, la actriz cuenta con millones de fans.

A sus 28 años, la también embajadora de una reconocida marca de joyería, ha logrado consolidar su carrera como actriz y en los últimos meses también como creadora de contenido, pues cada día es más seguida en TikTok, donde ya suma 2.5 millones de "me gusta".

Yalitza Aparicio revela al amor de su vida en TikTok

El más reciente clip que Yalitza compartió con sus miles de seguidores en TikTok, ha causado sorpresa y ha llenado de ternura las red social china, pues en este se ve a la actriz lucir mucho más joven con un filtro y presentando uno de los audios del momento, en el que compara al amor de su vida con un pastelito.

Yalitza conquista las redes con sus videos en TikTok. Foto: IG @yalitzaapariciomtz

"Estoy segura que el amor de mi vida era un pastelito, y yo me lo comí. ¿Entonces yo tengo que estar soltera toda la vida, por qué me comí al amor de mi vida? son las palabras que se escucha decir a Yalitza, con una voz de niña y tiernos gestos en su rostro con los que conquistó a sus miles de fans.

"Ustedes qué opinan?" y una emoji de carita con ojos de corazón es lo único que Aparicio colocó en la publicación, la cual ha sido comentada decenas de veces y ha recibido casi 2 mil "me gusta", además de haber sido reproducido el video más de 34 mil veces, hasta el momento.

Así, poco a poco Yalitza ha ido ganando un lugar en TikTok como una de las creadoras de contenido más populares, y sobre todo ha demostrado que tiene un gran sentido del humor y sabe divertirse.

MIRA EL VIDEO: