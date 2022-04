Este es el tratamiento de Adamari López para combatir la flacidez de su abdomen

Adamari López se ha vuelto una de las mujeres ejemplos en cuanto a amor propio. A diario se muestra contenta con su cuerpo, tras atravesar una disminución de cuerpo y un embarazo, que le han dejado flacidez en partes de su cuerpo. “No tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura".

Recientemente, Adamari se sometió a un tratamiento corporal "especial para mejorar la flacidez del cuerpo". Sorpresivamente con tan solo la primera - y única- sesión ya hay resultados notorios. "Esa es mi realidad, yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho", expresó.

Adamari López se sometió a un tratamiento. Fuente: Instagram Adamari López.

Adamarí López eligió meterse en un spa de su confianza para someterse a un tratamiento corporal y lejos de ocultarlo y con la sinceridad que siempre la ha caracterizado, quiso compartir con sus seguidores todo el proceso a través de las redes sociales. El tratamiento se llama liposonic, que es un ultrasonido de alta intensidad, indoloro totalmente y reduce. “vamos a combatir la flacidez”.

A diferencia de otros tratamientos, no hubo que esperar mucho para poder ver los resultados ya que, tal y como explicó la experta en el cuidado de la piel con quien se relacionó Adamari López, "se ven inmediatamente". En efecto, en la imagen que se compartió a través del perfil de Instagram del spa se puede apreciar cómo disminuyó notablemente la flacidez de su abdomen con tan solo una visita.

Adamarí se acepta y combate los haters, demostrando que hay que amarse tal cual es, pero eso no le evita a veces quererse ver mejor y darse algún cuidado corporal para mostrarse radiante.