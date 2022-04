El Chavo del 8: Esto es lo que ganaba María Antonieta de las Nieves por hacer a la ‘Chilindrina’

“El Chavo del 8” es considerado uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana. Su importancia ayudó a impulsar la carrera de todos los integrantes del elenco. En esta ocasión vamos a hablar de María Antonieta de las Nieves, la actriz que dio vida a la ‘Chilindrina’, pero no se trata de su carrera fuera del proyecto de Chespirito, sino de cuánto ganaba en el programa de la vecindad.

Fue la misma María Antonieta la encargada en revelar cuánto era que le pagaban por trabajar para Chespirito dando vida a la hija de Don Ramón. La declaración la dio a conocer en el programa “Un nuevo día” después de la muerte de su esposo Gabriel Fernández. En dicha charla explicó que con el deceso de su pareja entró en una depresión y pudo sobrevivir gracias al sueldo de su marido.

En la charla explicó que no era bien remunerada su participación en el programa de Chespirito, ni siquiera para poder vivir de eso. Inclusive confirmó que no podía subsistir con su trabajo, mismo que consistía en llevar alegría a muchas generaciones. Lo logró gracias al trabajo de su fallecida pareja.

¿Cuánto le pagaban?

“Trabajar para niños es lo menos bien pagado, por no decir mal pagado”, a lo que agregó que en realidad era Televisa la que se terminaba beneficiando con el éxito de cada uno de los programas donde aparecía. En dicha entrevista explicó cuando era lo que percibía por programa. Aquí dejó claro que se le daba un extra cuando salían en programas en centro y Sudamérica.

“Sí yo gané mil pesos o mil 500 pesos por programa”, a lo que agregó: “A mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba en centro y Sudamérica, no es nada”, explicó para terminar el tema y dejar claro cuál fue la razón por la que dejó la producción.

“Dejé el programa porque Chespirito ya no quería hacer el ‘Chavo’ y yo no quería cambiar el personaje de la ‘Chilindrina’ por el de ‘Marujita’. Digo, ‘Marujita’ la gente a lo mejor no se daba cuenta o se hacía simpático el personaje, pero era una prostituta disfrazada”, dijo previo a dejar hablar sobre la demanda legal que tuvo durante 11 años con Roberto Gómez Bolaños.

Te puede interesar: El Chavo del 8: ¿Cuál era la relación detrás de cámaras entre Don Ramón y la Chilindrina?