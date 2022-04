BTS: Jungkook recibe llamada de acosadores EN VIVO; "Estoy molesto y da miedo"

El cantante de BTS, Jungkook hizo un en vivo para pasar un tiempo con el ARMY después de todo lo que vivió en la gala de los premios Grammy 2022, sin embargo, las cosas se comenzaron a poner muy hostiles cuando el artista empezó a recibir llamadas de acosadores conocidos como "sasaengs", a los que les pidió que pararan.

La madrugada de este 5 de abril, el llamado "Golden Maknae" hizo una transmisión a través de V Live, en donde mostró su amor por sus fanáticos, quienes apoyaron a la banda la noche de las premiaciones, además cantó algunos temas y hasta volvió a demostrar su lado más coqueto al responder las preguntas de los fans.

Todo parecía ir bien, hasta que el idol de k-pop recibió una llamada, pero nadie contestó. Aunque esto podría parecer una escena de una película de terror, la realidad es que muchas estrellas surcoreanas sufren de estos actos de acoso por parte de un grupo de personas que se dicen sus fans, y esta vez la víctima fue el menor de Bangtan.

Así reaccionó Jungkook a la llamada de los "sasaengs"

La transmisión en vivo se realizó en una habitación de hotel y, en un momento, Jungkook recibió algunas llamadas telefónicas, pero cada vez que el cantante fue por el teléfono, nadie contestaba y el ídolo pensó que le estaban haciendo una broma, por lo que decidió marcar al número que lo estaba molestando y se mostró muy preocupado por lo que estaba sucediendo.

"Estás viendo el VLIVE, ¿verdad? ¿Quién es usted? no lo hagas. No me gusta el sonido del timbre de la llamada telefónica. Estoy molesto y da miedo. Se me pone la piel de gallina", comentó el cantante, quien pidió que por favor dejaran de hablarle por teléfono.

Después de la trasmisión, el ARMY se mostró preocupado por el nivel de acoso de algunas personas, pues actualmente saben donde está y su número telefónico. Por esa razón en redes sociales como Twitter se hicieron tendencia la frase “DÉJENLO EN PAZ” y “sasaeng”, traducido al español como "fan obsesivo", quienes vigilan y persiguen a sus artistas favoritos al grado de meterse en su privacidad.

BTS ya ha tenido problemas con los sasaeng, pues hay que recordar la vez en la que V declaró que estaba preocupado y le asustaba el hecho de que hay chicas que investigan sus números de vuelo para poder sentarse junto a ellos en el avión.

