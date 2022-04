"Seré más fuerte que nunca": Madre de Christian Nodal lanza conmovedor mensaje tras sus problemas de salud

No cabe duda que la familia de Christian Nodal es de esas donde se cuidan unos a otros y cuando hay problemas, lo hacen aún más. En este caso, han atravesado una serie de cosas que los han colocado debajo de los reflectores; sin embargo, han sabido salir adelante y continuar con sus vidas de la mejor manera posible.

Cabe destacar que existen temas delicados que aún no se resuelven, pero que nos les cortan las esperanzas. En esta ocasión, su mamá, Cristy Nodal, le dedicó unas palabras cargadas de sentimiento y cariño.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde publicó una fotografía donde aparece dormida sobre el intérprete de "Adiós amor", ambos descansado como si hubieran librado una batalla. De acuerdo con sus palabras, podría tratarse de la enfermedad que ha estado afectándole desde hace varios años.

Cristy Nodal le agradece a su familia por estar con ella

A mediados de julio del año pasado, la mamá de Christian Nodal encendió los focos rojos después de que se dio a conocer que había sido hospitalizada de emergencia en el Hospital Real San José Valle Real en Zapopan, Jalisco. Tuvo que ser sometida a una cirugía que al final fue todo un éxito.

Esto podría estar relacionado, con lo que escribió, pues mencionó que lleva más de tres años de lucha:

"No importa que tan ocupado estés, pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas u cuando más te necesitamos, ya más de tres años de lucha, pero hoy si reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más, necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia, @amely.nodal @alonso.nodaal @jgmusical pronto también esto pasará y mi salud seré más fuerte que nunca #diosesgrande los amo gracias por tanto kisha @nodal", escribió en su cuenta de Instagram

Cabe destacar que aunque no mencionó el motivo por lo que adolece llegó a circular el rumor de que podía padecer cáncer, esto a raíz de su radical cambio de look.

