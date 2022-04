Exatlón All Star: Doris del Moral cae frente a Aristeo y vuelve a salir del reality

Llegó un domingo más en Exatlón All Star y para todo el mundo significa una gran carga de emociones, pues se disputa el Duelo de Eliminación y en este caso, dos atletas azules y un rojo llegaron a esta etapa tan temida para ellos.

Antonio Rosique fue el encargado de nombrar a los rendimientos más bajos que se enfrentarían en la dura etapa para luchar por su permanencia en el reality: Doris del Moral (de nuevo), Javi Márquez y Aristeo Cázares, quienes aceptaron el reto y aseguraron que darían lo mejor de sí mismos en el Circuito Exatlón City.

¿Qué dijeron los atletas?

Una vez entrevistados por la máxima autoridad, cada uno de los participantes tomó la palabra para manifestar su sentir a sus compañeros y los televidentes:

Doris del Moral: Vengo tranquila, contenta. Voy a pelear hasta el final.

Javi Márquez: Lo veo como un examen final de todo un semestre. Es una prueba más. Voy a hacer lo mejor porque quiero ser campeón. Voy a pasar este bache porque le hice una promesa a mi hija y quiero que sepa que estoy tranquilo.

Aristeo Cázares (Primer duelo de eliminación): Es mi primer duelo en Exatlón all star. Estoy contento lejos de estar preocupado, por los adversarios que me tocaron. Yo me puse en esta situación, voy a disfrutarlo. Voy a correr lo mejor que pueda y ejecutar lo mejor que pueda. Voy a permanecer, voy a permanecer aquí.

Doris del Moral vuelve a salir de Exatlón All Star

Tras lanzarse a la batalla con su compañero y un rival rojo, la tabasqueña no pudo hacer nada frente a los atletas, quienes además tenían medallas adicionales que significaban vidas; sin embargo, no hizo falta gastarlas, pues pudieron completar las carreras sin mayor problemas, en especial Aristeo Cázares.

Tras caer con "Aguileón" y entrevistarse con Rosique, aseguró estar contenta por todo lo que recibió y que a pesar de que ella llegó por accidente, pudo dar lo mejor de ella misma. Al final le agradeció a sus compañeros, rivales y todos los televidentes con una reverencia.

