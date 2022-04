The Killers: todo lo que necesitas saber sobre el concierto en el Foro Sol de la CDMX

Luego de que la pandemia de Covid-19 mantuvo las restricciones en eventos masivos, la Ciudad de México está recuperando este tipo de actividades, por lo que se han anunciado una serie de conciertos en la capital del país. Este viernes 29 de abril se presentará el grupo The Killers, por lo que te decimos todo lo que debes saber si piensas acudir al Foro Sol para vivir la experiencia.

The Killers están promocionando su disco Imploding the mirage, el cual lanzaron en 2020, pero a consecuencia de la pandemia no pudieron realizar una gira. Por si fuera poco, la agrupación decidió juntar su nueva producción Pressure Machine en esta serie de conciertos que están realizando en Latinoamérica.

Si fuiste de los afortunados que compró en preventa o a tiempo su boleto disfruta de este evento, pero si de último momento quieres hacerte de una entrada, lamentablemente te informamos que están agotados y no te recomendamos acudir con los revendedores, quienes llegan a subir mínimo 500 pesos.

¿A qué hora es el concierto de The Killers y cómo llegar al Foro Sol?

De acuerdo con lo publicado por Ocesa, la agrupación comenzaría su espectáculo a las 20:00 horas en el Foro Sol, pero te recomendamos que llegues antes, para que tu ingreso sea con calma y alcances un buen lugar.

Por otro lado, si piensas acudir al Foro Sol en tu automóvil, te recomendamos que llegues mínimo una hora antes de que comience el concierto de The Killers, porque los lugares de estacionamiento donde se llevará a cabo el evento se saturan rápidamente, aunque también tienes la oportunidad de dejar tu vehículo en el Palacio de los Deportes.

También tienes la posibilidad de llegar en transporte público. La forma más rápida y eficiente es en Metro, a través de la Línea 9. Las estaciones más cercanas al Foro Sol son: Ciudad Deportiva —la cual te deja en la Puerta 6— y Puebla —que te acerca a la Puerta 9—.

¿Qué objetos están permitidos dentro en el concierto de The Killers?

- Bolsas o mochilas que no superen las medidas 30cmx30cm

- Lentes oscuros y gorras

- Tapones para oídos

- Toallas sanitarias y tampones, pero su empaque debe estar sellado

- Cargadores para celular portátiles

- Binoculares, pero no que no cuenten con láser

- Medicamentos, pero será necesario que se presente receta médica y credencial que identifique al paciente

Estas serían las canciones que podría interpretar The Killers en la CDMX

De acuerdo con la presentación que tuvieron en Monterrey, Nuevo León, se espera que no haya muchos cambios en las canciones que cante la agrupación, por lo que este podría ser el setlis para que lo vayas estudiando.

- My Own Soul's Warning

- When You Were Young

- In the Car Outside

- Smile Like You Mean It

- Shot at the Night

- Here With Me (podría cambiarla o agregar una más)

- Running Towards a Place

- Mr. Brightside

- Somebody Told Me

- Fire in Bone

- Cody

- A Dustland Fairytale

- Runaways

- Read My Mind

- Dying Breed

- Human

- Spaceman

- Bones

- All These Things That I've Done

- Caution

