BTS: Suga rompe importante regla de BigHit por culpa de PSY

El ARMY está muy emocionado por la nueva colaboración de Suga y el rapero PSY, recordado por el éxito 'Gangnam Style', sin embargo, algunos están preocupados, debido a que el miembro de BTS rompió una importante regla de BigHit por culpa del cantante surcoreano, que lanzará próximamente su sencillo.

Hace unos días, Park Jae-sang, nombre real del cantante, reveló que el rapero de Bangtan había trabajado con él para su próximo álbum '[PSY 9th]'. Suga produjo el tema 'That That', el cual marcará el lanzamiento de su noveno disco, que también tendrá la participación de otras estrellas de k-pop.

¿Cuál es la regla de BigHit rompió Suga?

La noche de este miércoles, Min Yoongi se hizo tendencia en las redes sociales como Twitter, debido a que se lanzó un adelanto del MV de 'That That', en el que se reveló que no sólo produjo el nuevo tema musical de PSY, sino que también aparecerá en el video oficial que se estrenará este viernes.

A pesar de que Suga ha colaborado para muchos más artistas como IU, Suran y MAX, nunca había aparecido en un videoclip y esto se debe a una regla que tiene BigHit, empresa que lo representa junto a la banda de k-pop. De acuerdo algunos sitios especializados en 'Hallyu' y fans, la compañía surcoreana no le permite a los miembros de BTS estar individualmente, es decir sin los demás integrantes del grupo, en los MV de otros artistas.

De esta forma, el también conocido como Agust D estaría rompiendo una regla para aparecer en el video de 'That That' de PSY. Aunque algunos miembros del ARMY han destacado esta situación en plataformas digitales, otros han recordado que Jin, Jungkook, V, Jimin y J-Hope, también incumplido las más estrictas normas de BigHit.

Suga se vuelve amigo de PSY

"Para ser honesto, no me he acercado tanto a nadie con quien colaboro, eso es porque normalmente no soy del tipo que se reúne con los artistas en persona", dijo Suga en una entrevista, en la que reveló cómo fue que llegó a ser parte de video musical del rapero recordado por el éxito del 2012, 'Gangnam Style'.

"(PSY) quería verme en persona. Mientras producíamos (That That) nosotros íbamos y veníamos mucho. En serio, no esperaba estar bailando con PSY. Pensé que solo estaba escribiendo la canción", indicó el miembro de BTS, que estrenará el tema el viernes 29 de abril a las 6 pm (hora coreana), mientras que en México será a las 4:00 am.

SIGUE LEYENDO:

Snoop Dogg supera a BTS como "el rey del spoiler" al dar nueva actualización

BTS: “Es mío”, Jungkook reclama a Jimin y V y enloquece al ARMY