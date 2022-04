Paty Cantú revela el significado oculto de 'déjame ir', su primera canción como solista | VIDEO

En su presentación de anoche en La Voz Kids 2022, Paty Cantú dejó al público con la boca abierta al interpretar uno de los temas musicales que marcó su trayectoria como solista y el cual, tiene un mensaje de empoderamiento oculto.

La canción con la que la coach le dio la bienvenida a los nuevos integrantes de su equipo fue 'Déjame ir', un tema musical que habla sobre la importancia de romper los lazos en las relaciones tóxicas.

Al recordar esta canción, Paty Cantú señaló que la historia que retrató en la melodía va en contra del machismo y de los prejuicios a los que tanto tiempo estuvo sometida en la industria musical.

Curiosamente, 'Déjame ir' fue la primera canción que Paty Cantú hizo después de salir de 'Lu' y aunque no dijo de manera expresa que estuviera dedicada a su excompañero de trabajo, hay muchos indicios que hacen suponer que esta es una de las canciones en las que Cantú logró expresar todas las palabras que no le pudo decir en su momento a Mario Sandoval.

Recordemos que previo a aventurarse a ser solista, Paty Cantú fue parte de 'Lu', dúo musical en la que compartía micrófonos con Sandoval, con quien en diversas ocasiones ha declarado, las cosas no terminaron bien por celos profesionales de él.

De hecho, en entrevista con Pinky Promise, Paty Cantú relató que Sandoval la quería limitar a los coros de las canciones e incluso le pedía, por medio de terceros, que se abstuviera de salir a cuadro cuando él entonaba su parte en las canciones.

"De pronto era como 'no puedes componer más de dos canciones por disco, no puedes hacer ninguna portada tú sola; por favor cuando yo esté cantando...' O sea, me llamaban a juntas de que 'por favor cuando él esté cantando necesita que te hagas para atrás y no te muevas porque estás quitándole atención de él cuando está en su momento'", recordó Paty Cantú.