Paty Cantú dice que nunca haría una colaboración con Mario Sandoval; revela por qué se terminó 'LU'

Paty Cantú es una de las cantantes más queridas de la música pop en español; su carisma, belleza y talento musical, la han hecho tener importantes colaboraciones con personajes de la talla de Juan Gabriel y Ana Torroja, sin embargo, hay una incógnita que lleva años persiguiéndola y esta es ¿qué fue de 'LU'?

Aunque al iniciar su carrera como solista, Paty Cantú se negó a dar declaraciones al respecto de la ruptura del dueto que protagonizaba con Mario Sandoval, con el paso de los años la herida que dejó ese trago amargo de su carrera ha ido cicatrizando, permitiendo que la guapa artista se abra a las cámaras y hable al respecto.

Fue así que en una entrevista con Pinky Promise, Paty Cantú finalmente rompió el silencio y reveló a qué se debió que 'LU' no continuara en los escenarios a pesar de su gran éxito al inicio de los 2000.

¿La ruptura de 'LU' se debió a una enemistad entre Paty Cantú y Mario Sandoval? | VIDEO

Pese a que Paty Cantú destacó que no tiene nada en contra de Mario Sandoval y que le desea lo mejor, aclaró que una colaboración que nunca haría sería con él, pues no pretende regresar al suplicio que vivió por cinco años, periodo en el que el cantante limitó a más no poder su participación en la banda.

"De pronto era como 'no puedes componer más de dos canciones por disco, no puedes hacer ninguna portada tú sola; por favor cuando yo esté cantando...' O sea, me llamaban a juntas de que 'por favor cuando él esté cantando necesita que te hagas para atrás y no te muevas porque estás quitándole atención de él cuando está en su momento'", recordó Paty Cantú en Pinky Promise.

Además, poco a poco las cosas se pusieron tensas en las giras de LU, donde Cantú y Sandoval cada vez compartían menos palabras. Además, el cantante masculino de la agrupación aseguraba que cuando Paty Cantú se consiguiera un esposo se saldría del mundo musical, por lo cual, según la ahora solista, daba a entender que ella sólo fungía como un adorno.

Sin mencionar que según Cantú, Sandoval inventaba rumores de ella cuando no estaba presente. Sin embargo, la cantante trataba de ver el lado bueno y se aferraba a LU por el éxito que estaba teniendo, hasta que una pelea con Mario Sandoval en camerinos, fue la que finalmente dio carpetazo al proyecto que llevaban años compartiendo.

"No fue suficiente", la canción que Paty Cantú le compuso a Mario Sandoval

En la pelea en la que LU comenzó su declive, Mario Sandoval dejó hablando sola en camerinos a Paty Cantú, acto que años más tarde inspiraría a uno de sus más grandes éxitos: 'No fue suficiente', canción que aunque muchos creen que es de amor, realmente habla de un poco de todo lo que la cantante enfrentó en la agrupación.

"No fue suficiente vivir, traicionándome en silencio por ti, aún así te vas... y me quedo hablando sola. Y hoy ya no me puedo mentir, ahora entiendo del porqué a tu lado nunca fui feliz, y es que tu único amor... Era el tuyo por ti...", detalla la sonada canción.

Tras la pelea con Sandoval, Paty Cantú le contó a su hermana lo que había pasado y le pidió discreción, aunque recordó que en ese momento estaba con el sentimiento a flor de piel.

"Me limpié las lágrimas, salí, di los tres shows ese fin de semana, después él ya estaba buscando gente para sustituirme, ofreciéndoles el trabajo, fue a la disquera les enseñó fotos de otras chavas, mientras nosotros seguíamos haciendo todavía shows y cosas en otros países ", reveló Paty Cantú en referencia a Mario Sandoval.

Además de esto, Paty Cantú señaló que a inicios de su carrera no se veía como una solista y quería conjuntar un estilo andrógino en su presentación personal, lo cual explica por qué en un principio llevaba el cabello tan cortito.

"Parecía yo de banda de rock inglesa, pero de hombres; me acuerdo que ni le avisé a nadie, llegué así con el pelo todo corto a la disquera y el management y todos así de 'NOOOO'", confesó entre risas Paty Cantú.

Actualmente, Paty Cantú es una de las cantantes más sonadas del país, y sus fans constantemente la apoyan y demuestran su amor en redes sociales, donde la guapa intérprete y compositora roba suspiros y corazones con su estilo fashionista.

