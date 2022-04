¿Accidente? Sylvester Stallone le rompió la nariz a un actor durante el rodaje de Rambo

Una de las películas más reconocidas de Sylvester Stallone es Rambo (First Blood), la cual se estrenó en 1982 y se convirtió en todo un fenómeno en taquilla al haber recaudado más de 125 millones de dólares, cuando el costo de su producción había sido de tan sólo 15 millones de dólares. Sin embargo, este filme contó con uno de los incidentes más riesgosos en los inicios de la carrera del histrión.

Los primeros años de la carrera de Stallone no fueron sencillos para él, ya que apareció en varias películas en las que no le dieron crédito por su trabajo, sin embargo, en 1976 las cosas cambiaron cuando escribió el guión de Rocky, algo por lo que hasta obtuvo su primera nominación a los Premios Oscar. Desde sus inicios dejo ver que realmente era un actor de acción por su complexión, sus rasgos y su impresionante musculatura.

Por ello en 1982 fue el candidato indicado para protagonizar Rambo (First Blood), cuya historia se centra en la vida de un veterano de Vietnam, quien al volver a EU se encuentra con que los militares retirados no son bien vistos en un pequeño poblado, lo que hace que se confronte con la policía local.

Alf Humphreys y Sylvester Stallone durante la grabación de Rambo. Foto: Archivo

Sylvester Stallone le puso realidad a la escena

Mientras se llevaba a cabo una de las escenas más importantes del filme, que es cuando detienen a John Rambo, los policías lo golpean y hasta lo bañan con una manguera a presión, pero al parecer el actor Sylvester Stallone le puso mucho realismo, porque al intentar escapar golpeó con el codo a Alf Humphreys, de esta forma le rompió la nariz.

Durante el tiempo que apareció frente a cámaras, Humphreys estuvo portando una cinta en la nariz, que además estaba hinchada y sus ojos morados, así que lo terminaron dejando de esta forma.

Tras recibir el golpe de Sylvester Stallone, Alf Humphreys quedó con los ojos morados y la nariz rota. Foto: Archivo

Sin embargo, esta acción tuvo una relación con la novela escrita por David Morrell —en la que se basaron para hacer la película—, ya que Rambo golpea con el codo a un oficial de policía y le rompe la nariz. Tal vez se trató de una mera coincidencia o quizá Stallone conocía muy bien el libro que se dejó llevar. Nunca se sabrá.

Si no has visto Rambo (First Blood) y cuentas con tu suscripción de Star Plus, te recomendamos que le des una oportunidad, ya que sitios especializados en cine como Rotten Tomatoes le han dado una calificación positiva de 87 por ciento.

Stallone presenta nuevo elenco de Los Indestructibles 4

Una de las películas más esperadas para este 2022 es Los Indestructibles 4 (The Expendables), la cual se caracteriza de tener a algunos de los actores que fueron estrellas durante las décadas de los 80, 90 y hasta de principios del 2000.

Aunque no se ha dicho nada sobre la trama, la lista de las nuevas estrellas se reveló con un póster gigante, el cual se encuentra en los pasillos de la CinemaCon en Las Vegas.

El póster fue visto en los pasillos de la CinemaCon en Las Vegas. Foto: Especial

Entre los nuevos integrantes del elenco se encuentran 50 Cent, Megan Fox, Andy García, Tony Jaa, Eddie Hall, Sheila Shah, Jacob Scipio, Levy Tran e Iko Uwais.

Se tiene previsto que la película se estrene a finales de este año, aunque todavía se desconoce la fecha tentativa.

Sigue leyendo

Bruce Willis fue echado de esta película por pedir un millón de dólares por día de trabajo; puedes verla en Netflix

Tom Cruise protagonizó esta polémica película; es considerada un FRACASO por el propio director

Will Smith perdió la oportunidad de trabajar con Christopher Nolan por este absurdo motivo