Netflix: Tres películas románticas que debes ver del 25 de abril al 1 de mayo

La última semana de abril llega con grandes títulos a la plataforma de streaming Netflix. Seguramente en estos dias tendrás menos horas para ver películas, por lo que siempre se agradece tener a la mano algunas recomendaciones.

Para que no pierdas el tiempo tratando de elegir alguna de ellas, te dejamos tres películas románticas que puedes ver del 25 de abril al 1 de mayo. En esta lista hay grandes proyectos cinematográficos con un buen recibimiento entre el público.

En este artículo te compartimos una pequeña reseña de cada una y el tráiler oficial proporcionado por Netflix. Recuerda que si estas recomendaciones te gustan, puedes compartir este artículo con tus amigos, familiares y pareja.

Ya veremos

2018 | Duración: 97 minutos | México | Calificación de 5.2 sobre 10 en filmaffinity.com |

Ya veremos. Foto: Especial

¿De qué trata la cinta? Un niño hace una lista de lugares para visitar y cosas para ver, después de enterarse de que podría perder la vista. Para cumplir sus sueños, sus padres distanciados acuerdan reunirse y llevar a su hijo a un viaje lleno de aventureras.

Reparto: Fernanda Castillo, Mauricio Ochmann, Erik Hayser, Emiliano Aramayo, Estefanía Ahumada, Miguel Alvarez, Ariel Levy, Arturo Barba, Marianna Burelli, Miguel Pérez Gil, Jorge Caballero, Rodrigo Cachero y Katsuhiro Honda,

Entre la vida y la muerte (The In Between)

2022 | Duración: 116 minutos | Estados Unidos | Calificación de 5 sobre 10 en filmaffinity.com |

The In Between. Foto: Especial

¿De qué trata la cinta? Después de sobrevivir a un terrible accidente automovilístico que le quitó la vida a su novio (Kyle Allen) , una adolescente (Joey King) gracias a varias señales, cree que él está intentando reconectarse con ella desde el más allá.

Reparto: Joey King (Tessa), Kyle Allen (Skylar), Celeste O'Connor, Kim Dickens, John Ortiz, Diany Rodriguez, Jeffrey Vincent Parise, Jadon Cal, Becki Hayes, Donna Biscoe, Aleks Alifirenko Jr., Nicholas Stargel y Leander Suleiman. También la puedes ver en Paramount Plus.

¿Conocen a Joe Black? (Meet Joe Black)

1998 | Duración: 173 minutos | Estados Unidos | Calificación de 6.3 sobre 10 en filmaffinity.com |

Meet Joe Black. Foto: Especial.

¿De qué trata la cinta? En esta cinta se nos cuenta la historia de William Parrish, un poderoso y meticuloso magnate cuya vida se ve alterada por la llegada de un enigmático joven llamado Joe Black que se enamora de su hija, lo que no sabes es que Joe en realidad, la personificación de la muerte, que tiene una misión que cumplir.

Reparto: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber, Marcia Gay Harden, Jeffrey Tambor, David S. Howard, June Squibb, Lois Kelly-Miller, Jahnni St. John, Richard Clarke, Marylouise Burke, Diane Kagan, Gene Canfield y Suzanne Hevner. También la puedes ver en Amazon Prime Video y Apple TV.

