Maribel Guardia: Este es el desayuno de la famosa para lucir espectacular a los 62 años

La guapa Maribel Guardia tiene los secretos que todas las mujeres maduras deben conocer para mantenerse preciosa y en forma, pues no por nada se ha coronado como una de las famosas más bellas que aún a sus 62 años sigue luciendo perfecta y detrás de esto está el ejercicio ocasional y una dieta saludable en la que el platillo que nunca puede faltar es el del desayuno. Durante el alimento más importante del día, la cantante recibe todos los nutrientes que la mantienen bella.

La mejo parte del desayuno con el que Maribel Guardia ha logrado lucir espectacular con el paso de los años es que es muy fácil de preparar y con ingredientes saludables que es muy probable tengas en tu alacena, eso sin mencionar que es muy barato e ideal para cuidar aspectos como la digestión, pero también ayuda a que la piel y el cabello luzcan más radiantes que nunca.

Maribel Guardia es una de las famosas que tiene la mejor figura a sus 62 años; estos son todos sus secretos. (Foto: Archivo)

Así se prepara el desayuno de la actriz

La actriz y presentadora ha confesado en más de una ocasión que le "encanta" comer, aunque como toda amante de una figura perfecta, apuesta por alimentos nutritivos y ocasionalmente se da ciertos permisos para ingerir otros no tan saludables. Pues como reveló en una visita al programa "Hoy", si hay algo que ama son los postres, que normalmente no son la alternativa más nutritiva para comer.

"No puede uno andar pensando todo el día que flaca y que linda. No, hay que disfrutar la vida, claro, llevar una vida sana, pero echarte tu postrecito y todo", dijo Maribel Guardia antes de detallar que nunca ha sido del tipo de persona que anda con el "pollo hervido" y otros alimentos para seguir una estricta dieta.

Asimismo, afirmó que en las mañanas nunca puede faltar su vaso de jugo de limón con bicarbonato, un preparado que "es muy bueno; dicen que es anticancerígeno y es bueno para el estómago. Hay gente que piensa que porque tiene limón te va a dar acidez y no; yo tengo gastritis y eso me ha regulado mucho, me cae muy bien".

De acuerdo con lo que los expertos han descubierto en estudios, como el "A comparative study of the antacid effect of some commonly consumed foods for hyperacidity in an artificial stomach model", el jugo del limón es perfecto para neutralizar la acidez en el estómago y ayudarlo a prevenir otros malestares como el reflujo, la lama digestión y la inflamación; mientras que el bicarbonato de sodio también ayuda a reducir la acidez.

Por supuesto, este remedio casero no es lo único que no puede faltar en el desayuno de Maribel Guardia, ya que en el mismo matutino detalló que siempre come avena con la intención de cuidar su salud. "Estaba comiendo mucho huevo y tarde o temprano, quieras o no, pues el colesterol del que tienes que estarte cuidando a cierta edad, tienes que irlo regulando".

Maribel Guardia explicó que todas las mañanas toma su avena con leches vegetales como de almendras o de coco, cabe recordar que la fibra presente en este alimento de un efecto de saciedad y la famosa lo sabe mejor que nadie. "Me llena mucho, me satisface y le echo un sustituto de azúcar, a veces le pongo sus pasitas; es un poste muy sano", concluyó.

