Alejandra Guzmán sorprende a sus fans al aparecer rapada y con tatuajes en la cabeza | FOTOS

Alejandra Guzmán, volvió ser tendencia en las redes sociales, pues sorprendió a sus fans al presentar un radical cambio de look en una de sus presentaciones de su gira “Perrísimas Tour”, la cual realiza por Estados Unidos junto a Paulina Rubio.

La “Reina de corazones” apareció en su última presentación en Nueva York con un espectacular outfit, mismo que llamó la atención de sus fans, pues ya no usó su larga cabellera al estilo rockero.

Ahora, la famosa cantante mexicana, se mostró “rapada” y nuevos diseños de “tatuajes” sobre el cuero cabelludo. Alejandra publicó varias fotografías de su enorme cambio de imagen en sus diferentes perfiles en redes sociales, por lo que desató una ola enorme de comentarios de parte de los internautas.

“Me encanta cuando estás jugando con los looks”; “Me encanta, Alejandra, la intrépida”, “¿Se rapó? ¿Es real?”, son algunos de los comentarios en su perfil cuenta de Instagram.

Alejandra Guzmán. Foto: Instagram @laguzmanmx.

¿Esta será su nueva imagen?

Pese a la gran expectación que generó su nuevo look, Alejandra Guzmán recurrió a su cuenta de Instagram para confirmar que solamente se trató de una caracterización.

La "reina del pop mexicano” compartió con sus seguidores varios detalles del proceso al que se sometió para lucir rapada antes de su concierto en Nueva York. “El proceso… no todo es lo que parece”. #NewYorkCity. Me encantó el look, ¿les gustó?”, se puede leer en la publicación.

