Dulce le da un consejo a Paulina Rubio y Alejandra Guzmán por la rivalidad en su gira

Alejandro Guzmán y Paulina Rubio arrancaron el “Perrísimas Tour” con el pie izquierdo, pues los fans notaron de inmediato la poca química que existe entre ellas sobre el escenario, algo por lo que la cantante Dulce no dudó en darles un consejo para evitar conflictos durante su gira.

Dulce es parte del proyecto “Grandiosas” en el que también participan María Conchita Alonso, María del Sol y Alicia Villarreal, pero es ella la que más tiempo ha estado presente en éste y ha sido testigo de los conflictos que han existido entre sus compañeras tanto dentro como fuera del escenario.

En un encuentro con los medios retomado por "Ventaneando", la intérprete de "Tu muñeca" fue cuestionada sobre la rivalidad que existe entre la rockera y Paulina Rubio comparando su relación laboral con la que tiene un matrimonio, pues aseguró que se trata de paciencia y tolerancia.

“Lo más importante es la tolerancia, la paciencia y amor a lo que hacemos (…) Las situaciones nos ponen a prueba constantemente de inteligencia y de educación. Es difícil viajar y trabajar juntas, es como un matrimonio”, dijo.

¿Rivalidad o truco publicitario?

La enemistad entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio habría surgido cuando aún eran parte de Timbiriche, pues se ha señalado que la rockera sorprendió a su entonces novio Erik Rubín siéndole infiel con la “Chica dorada”, a quien le habría dedicado la canción “Hey güera”.

Algunos fans han señalado que lo sucedido durante su más reciente concierto comprobaría que no han dejado en el pasado la rivalidad, pues en éste la intérprete de “Ni una sola palabra” ignoró en más de una ocasión a la “Reina de Corazones” manteniendo su distancia en el escenario.

Otros han señalado que podría tratarse de un truco publicitario para atraer público, pues en el programa "Chisme No Like" revelaron que las cantantes no han tenido el éxito que esperaban con la venta de boletos para su gira por algunas ciudades de Estados Unidos.

