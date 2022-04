Alejandra Guzmán y Paulina Rubio demuestran lo mal que se llevan en su tour, ¿siguen sin superar a Erik Rubín? | VIDEO

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio protagonizaron una de las polémicas más emblemáticas de la década de 1990, cuando se disputaron el amor del ex Timbiriche, Erik Rubín; la icónica pelea entre las cantantes incluyó canciones como "Hey güera" y "Mío" con claras referencias a su supuesta enemistad.

Aunque por años se creyó que las famosas mantenían la revalidad, hace a penas unos meses se confirmó que limaron sus asperezas y para dejar atrás el pasado se dijeron dispuestas a iniciar juntas una gira por Estados Unidos, desde entonces nadie puede dejar de hablar del "Perrísimas tour", pues se esperaba un espectáculo lleno de calidad y fraternidad entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio.

Sin embargo, el resultado de los primeros conciertos no fue para nada lo que los fanáticos del pop y rock en español, pues al final 'La Guzmán' y 'La chica dorada' no tuvieron química en el escenario, algo que desalentó a los fans, quienes no han dejado de atacarlas en redes sociales por no dejar el pasado atrás y superar a Erik Rubín, quien está felizmente casado con Andrea Legarreta y es padre de dos hermosas hijas.

Entre los videos que los asistentes del concierto difundieron por redes sociales se muestra que ambos talentos mexicanos prácticamente se ignoraron en el escenario, pues ni con miradas, ni con comentarios se animaron la una a la otra. El hecho rápidamente llamó la atención, pues en otros tours de famosos que unen sus talentos la interacción es lo que mantiene encantados a los fans.

Así fue el incómodo momento que compartieron Alejandra y Paulina

Las dos primeras fechas de "Perrísimas tour" ocurrió el pasado viernes y sábado en Orlando, Florida; sin embargo, fue en las últimas horas cuando las redes sociales estallaron contra Alejandra Guzmán y Paulina Rubio por aparentemente no haber superado el pasado.

Según se observa en uno de los videos más virales del momento, las cantantes subieron al escenario para interpretar al mismo tiempo sus icónicas canciones llenas de indirectas, pero lo que más llamó la atención es que la hija de Silvia Pinal tuvo más interacción con el guitarrista que con 'La chica dorada'.

Por su parte, Paulina se dirigía hacia el público mientras mostraba sus mejores pasos de baile con los que demostró su emoción de poder regresar a los escenarios. A pesar de ello, en todo momento ignoró a Alejandra Guzmán, quien en varias ocasiones le llamó con un "güera" y con comentarios como "qué bonito cantas".

A pesar de este último halago, 'La Pau' siguió bailando con emoción para darle la espalda a su compañera de gira y salió del escenario con una breve despedida hacia sus fans con un "nos vemos mañana". El momento ya generó diversas opiniones en redes, donde tachan a la cantante de "grosera".

"Paulina no la puede ni ver y no lo disimula", "las carencias de Paulina, la energía de Alejandra enorme, tanto como la falta de química con Rubio", son algunos de los comentarios que se leen en Twitter. Hasta el momento ninguna de las cantantes ha hecho declaraciones al respecto, pero el último tuit de Paulina Rubio revivió la polémica al compartir sólo fotos suyas.

Por lo que sus fans no dudaron en responder: "sin energía, nada les cuesta y sacaran verdaderas chispas del escenario", "Pau involúcrate más con el show, se trata de dar mucho mejor un espectáculo, me gustaría verlas más unidas", "te pido concentración, que ensaye tus canciones. Te ves tan mal olvidando las letras", "sería mucho más padre verte interactuar más con Alejandra" y "el arranque del perrísimas tour deja mucho que desear, tú eres una reina con una gran trayectoria deberías de interactuar más con Alejandra colaborar con ella y está gira sería un bombazo".

