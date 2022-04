Evaluna reaparece tras el nacimiento de Índigo; FOTO revela que luce más hermosa que nunca

Después del nacimiento de Índigo, Evaluna reapareció en sus redes sociales para mostrarse más hermosa que nunca. La hija del cantante Ricardo Montaner no se había dejado ver desde que dio a luz, por lo que sus primeras imágenes han enloquecido a sus fans, quienes están deseosos de ver a su primogénita con Camilo.

Evaluna y Camilo confirmaron con una serie de fotos el nacimiento de su pequeña Índigo, quien tal como se tenía planeado llegó por parto natural en casa. De acuerdo a las postales que los cantantes de 'Machu Picchu' y 'Por primera vez' publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram, siempre estuvieron unidos y recibieron la ayuda de toda la familia.

Así se ve Evaluna tras el nacimiento de Índigo

La cantante de 24 años por fin se mostró en sus historias de Instagram. En una serie de videos, mostró como se maquillaba los ojos y aunque al principio sólo dejó ver el área de su párpado, después se alejó de la cámara presumiendo su rostro, el cual lució espectacular a unas semanas de convertirse en madre.

Evaluna reaparece tras nacimiento de Índigo Foto: Especial

Aunque no se puede ver toda su figura, Evaluna Montaner presumió un look muy casual con una camisa sin mangas y lo que parece ser un jumper de mezclilla, demostrando que aunque ya se convirtió en mamá aún conserva el estilo juvenil; de esta forma se convirtió en un ejemplo para todas aquellas mujeres menores de 20 años que ya tienen hijos.

Aunque la hija del intérprete de 'Me va a extrañar' no había abandonado del todo a sus más de 20.3 millones de fans en Instagram, pues fue por medio de esta plataforma que dio a conocer la nueva línea de ropa inspirada en Índigo; no se había mostrado ante sus seguidores, por lo que ahora se encuentran muy aliviados de ver que está mejor que nunca.

Después de más de cinco años de estar saliendo, Evaluna y Camilo se casaron el 8 de febrero de 2020 en una lujosa y romántica celebración. Tan sólo un año después anunciaron por medio de la canción 'Índigo' que estaban esperando a su primer bebé, y fue hasta el mes de abril que nació la pequeña nieta de Ricardo Montaner.

