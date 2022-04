Mauricio Ochmann: La actuación es su vida

Mauricio Ochmann es uno de los actores más populares del cine hecho en México, pero también es un rostro conocido en las series, donde se ha forjado una gran reputación. Ahora que se le han juntado varios proyectos para promoción, entre ellos la cinta “Sin ti no puedo”, que se estrenó este 21 de abril, dice sentirse contento por el momento tan especial que atraviesa, y aunque asegura que nunca soñó vivirlo, sí lo agradece.

Fotos: Serch Ramírez para EstiloDF

Para Mauricio, la actuación es su vida, no se ve lejos de ella, todo lo contrario, ha encontrado nuevas oportunidades para desarrollarse, es por eso que trae algunos proyectos personales entre manos.

Es el mismo Mauricio quien nos platica en exclusiva para EstiloDF de ellos, de su visión de la actuación y de lo mucho que disfruta contar historias.

¿Qué se siente ser el actor del momento? Ay, no sé, se siente muy bonito que el público abrace los proyectos en los que estoy; siento mucho cariño y agradecimiento, y también se siente muy padre que diferentes productores y networks quieran colaborar conmigo.

Fotos: Serch Ramírez para EstiloDF

¿En qué tipo de proyectos te sientes más cómodo? Me siento cómodo actuando, me apasiona muchísimo; me gusta brincar de un personaje a otro, buscándole diferentes matices; eso es lo que está bien padre de todos estos proyectos.

¿Encabezar estas producciones implica cierta responsabilidad? Híjole, hace mucho que ese tipo de responsabilidad ya no la tomo tan a pecho, porque al final los proyectos dependen de tantas cosas que yo sólo soy un elemento más, pero se siente padre también.

Fotos: Serch Ramírez para EstiloDF

¿Alguna vez imaginaste estar en este punto de tu carrera? Siempre manejo las expectativas muy bajas y nada más voy haciendo lo que me va latiendo, lo que voy sintiendo, lo que me gusta; nunca imaginé que se me juntaran tantos proyectos al mismo tiempo, de promoción, porque la gente luego dice: “¿A qué hora hace tanto?”, pero son de diferentes momentos, años, y de repente ahorita coincidió que se juntaron todos.

¿Cuál dirías que es el momento de ensueño más increíble de tu carrera? Me pasa constantemente en diferentes etapas de mi vida y de mi carrera porque de verdad todo el tiempo estoy agradeciendo las oportunidades que me llegan, cada vez que tengo un proyecto nuevo siempre es como “wow, qué padre”.

¿Cuáles son tus otras metas o sueños por cumplir? Sueños sí tengo, pero tampoco es que se vuelvan una expectativa; ahorita tengo uno que ya se está materializando, un tanto más personal: estoy armando y produciendo un híbrido que es un medio show teatral con testimonios de vida y unas canciones que grabé. Vamos a empezar por Estados Unidos y después vendremos a México; es un tanto más personal porque mucha gente que me conoce, que sabe por lo que he pasado, cosas que he vivido, constantemente me está pidiendo que comparta, y creo que llegó el momento.