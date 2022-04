Verónica Castro incomodó a Selena en uno de sus programas, así fue el incómodo momento | VIDEO

La entrevista de Verónica Castro a Selena Quintanilla es una de las más recordadas entre los fans de “La Reina del Tex Mex” pues durante la charla con la bella actriz se pudo conocer más a fondo cómo es que era la convivencia entre la cantante y “Los Dinos”, además, dicha entrevista también es conocida debido a que la mamá de Christian Castro puso en aprietos a la intérprete de “Como la flor” con una incómoda pregunta, por lo que a continuación recordamos cómo fue este memorable momento de la televisión mexicana.

Esta icónica entrevista fue transmitida el 4 de diciembre de 1992, el programa era “Y Vero América ¡Va!" y este programa fue grabado desde Monterrey, cabe mencionar que, aunque no era la primera vez se Selena en México en ese año se convirtió en todo un fenómeno en la música por lo que su presentación en el famoso programa era muy esperada.

El programa conducido por Verónica Castro de aquella ocasión inició con la intervención musical de Selena y los dinos pues todavía se presentaban bajo ese nombre y luego de un set de canciones pasaron a la sala para ser entrevistados por la simpática conductora que los cuestionó sobre los orígenes de la agrupación, influencias y cómo es que era la relación entre ellos.

Luego de demostrar el buen ambiente que se vivía al interior del grupo, la conductora y los músicos hicieron un intercambio de regalos pues Verónica Castro les obsequió chamarras de piel, mientras que Selena le entregó una bolsa a la presentadora de parte de un club de fans y enseguida le entregó una caja con aretes, un sombrero y un cinturón diseñados por ella misma.

La pregunta incómoda

En medio de todo el intercambio de regalos y la emoción del público, algunos miembros de “Los Dinos” comenzaron a mandar saludos nombrando una gran cantidad de personas incluyendo a sus novias por lo que dicho comentario dio pie a que la presentadora cuestionara a Selena si tenía novio, por lo que hábilmente respondió que sí y les pidió a los caballeros del público que levantaran su mano los que estaban saliendo con ella, “ahí está, como 50 novios”, señaló Selena entre risas.

Cabe mencionar que esta pregunta fue incómoda para Selena debido a que meses antes se había casado con Chris Pérez, quien también estaba presente en el set de grabación, pero debido a que no hablaba español no estuvo muy activo en el programa, sin embargo, en ese entonces su matrimonio todavía no salía a la luz, por lo que tenían que mantener oculta su relación.

Pese a la incómoda pregunta, Selena pudo entender que Verónica Castro no lo hizo con la intención de molestar, por lo que el resto del programa transcurrió con normalidad. Cabe mencionar que esta no fue la única vez que la querida actriz tuvo la oportunidad de entrevistar a “La Reina del Tex Mex” pues en los años siguientes estuvieron juntas en diferentes eventos especiales y programas.

