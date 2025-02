La mejor canción para aprender a decir que NO y superar una relación que te hizo añicos, según la psicología

Seguramente un día estabas de lo más feliz del mundo con tu pareja, parecía ir todo viento en popa, pero decidió dejarte, alejarse o quizás algo peor. Hay muchas formas en las que puedes encontrar consuelo después de un momento devastador, incluyendo la terapia, desde luego, pero también está de tu lado el arte.

El arte es un escaparate para sacar todas nuestras emociones a flote, no importa si eres el artista que lo crea o el ciudadano que lo está escuchando porque la experiencia de lo que dicen, expresan o sienten, es muy próxima entre una y otra. Por ello, la psicología incluso se ha metido a analizar algunas canciones a lo largo de la historia, y múltiples expertos han decido que hay buenos temas que puedes escuchar en momentos tristes, felices, de preocupación, nerviosismo, entre otras cosas.

Tal es el caso de un par de colegas que escribieron un libro titulado "Una canción para ti" en el que escogieron un total de 50 canciones para superar los retos de la vida. Alberto Pellai es psicoterapeuta del desarrollo e investigador del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Milán. Barbara Tamborini es psicopedagoga y escritora de libros enfocados en la psicología de niños y jóvenes.

El arte es un escaparate para sacar todas nuestras emociones a flote. Crédito: RBA

La mejor canción para aprender a decir que NO

En conjunto, los autores de dicho libro eligieron la canción más inspiradora cuando tienes que aprender a decir que no, a salir de una relación que no está siendo buena para ti ni para tu autoestima, o cuando tienes que dejar ir a una persona de tu vida, de tu trabajo, de tus amistades, etcétera.

Dicha canción es interpretada por nada más y nada menos que Gloria Gaynor, una de las cantantes más icónicas de la música disco. Se trata de "I Will Survive", un clásico no solamente del género, también de la música en general. De acuerdo con los autores, dicha letra es la muestra de un fuerte compromiso social, pues cuenta la historia de una mujer que es capaz de pintar su raya con un hombre que la maltrató y la abandonó.

"Es un himno al llamado Girl Power, basado en la importancia de reafirmar nuestra dignidad y nuestro orgullo frente a aquellos que intentan pisotearnos. Por eso eligieron este tema los movimientos que lucharon contra toda clase de discriminación", especifican en su libro.

Agregan que es importante no dejar que te anulen cuando estás en una relación, además de que debes aprender a mantener tu distancia con las personas que te traten mal y también aprender a decir que no cuando sea necesario, no importa en qué ámbito de la vida estemos.

Esta es una parte de la letra de la canción "I Will Survive" de Gloria Gaynor: