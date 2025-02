Nieta de Paquita la del Barrio recuerda a la cantante y la gran lección que le dejó: "Me enseñó a luchar por mis sueños"

Paquita la del Barrio permanecerá en la memoria del público como una de las grandes figuras de la industria en la que destacó por su talento e incomparable estilo con la que le cantaba al amor y desamor. A través de sus canciones y frases, la cantante deja lecciones a sus fanáticos que también habría mantenido con sus seres queridos y así lo reveló su nieta que habló sobre algunas de las enseñanzas que recibió de su famosa abuela.

La intérprete de "Cheque en blanco" falleció el pasado 17 de febrero a los 77 años de edad en su casa de Veracruz a causa de un infarto fulminante que ocurrió mientras dormía. Su partida conmocionó al medio artístico que tras conocer la noticia se ha volcado hacia la cantante con recuerdos de su paso por los escenarios y diversas entrevistas, así como experiencias fuera de los reflectores que involucran a su familia.

Aunque son pocos los detalles que Francisca Viveros Barradas, nombre de pila de la cantante, reveló sobre su familia y mantuvo esta parte de su vida fuera del ojo público, algunos de sus integrantes se hicieron presentes en su funeral. Entre ellos su nieta, quien fue cuestionada sobre la partida de su abuela y aquellas enseñanzas que recibió de ella en vida.

“Estamos muy tristes por la noticia, pero lo tomamos de la mejor manera ya que su muerte fue muy rápida y no sufrió. Fue una mujer que me enseñó a luchar por mis sueños, a empedrar a las mujeres, que no nos tenemos que dejar y echarle ganas”, dijo su nieta en un encuentro con los medios retomado por "Ventaneando".