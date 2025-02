Fuerte choque en "La Curva Embrujada" deja 1 muerto y 4 heridos

Durante la tarde de este 18 de febrero, en el Estado de México, se registró un trágico accidente sobre la carretera Toluca-Ciudad Altamirano, a la altura del municipio de Temascaltepec. El siniestro ocurrió en la conocida "Curva Embrujada" de la carretera federal 134, que conecta las comunidades de San Francisco Oxtotilpan y Mesón Viejo.

Las primeras versiones policiacas señalan que autobús de pasajeros y un vehículo particular colisionaron de manera frontal, resultando en una persona muerta y cuatro personas heridas. El accidente, ocurrido en la tarde, rápidamente generó una fuerte movilización de las autoridades locales.

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar para llevar a cabo las labores de rescate, ante la gravedad de las lesiones sufridas por algunas de las víctimas, el Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos del Estado de México se unió a las labores de auxilio. A través de sus redes sociales, el grupo informó que desplegaron dos helicópteros para trasladar a dos de los heridos al Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos" en Toluca, debido a que presentaban politraumatismos severos.

Se confirmó que una persona que viajaba en el vehículo particular involucrado en el accidente ya no contaba con signos vitales, además de cuatro personas lesionadas, quienes recibieron atención médica especializada en el sitio antes de ser trasladadas.

A petición del @C5Edomex, desplegamos dos helicópteros para realizar el traslado aeromédico de dos pacientes politraumatizados tras un accidente automovilístico en #Temascaltepec.

Los pacientes fueron ingresados ??al Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” en Toluca. pic.twitter.com/LRLBmWjkar — Grupo Relámpagos (@GrupoRelampagos) February 18, 2025

Autoridades investigan los hechos

El área del accidente fue rápidamente acordonada por las autoridades para permitir la llegada de los servicios de emergencia y evitar más complicaciones, por lo que la circulación en la zona sufrió alteraciones significativas debido al cierre de una parte de la carretera, lo que generó afectaciones en el tráfico vehicular.

Además, se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex) para iniciar las investigaciones pertinentes sobre las causas del accidente. El cuerpo de la víctima mortal fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley y continuar con el proceso judicial correspondiente.

Los heridos tuvieron que ser trasladados a un hospital

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Sigue leyendo:

Extraditan a dos presuntos criminales buscados en Estados Unidos

AMMJE presenta su plan 2025: impulso histórico al emprendimiento femenino en México

LA