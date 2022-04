Banda MS durante sus inicios dedicó un CORRIDO a un peligroso delincuente ¿cuál es la polémica canción? | VIDEO

En los últimos días el nombre de Banda MS ha tomado protagonismo en México y Estados Unidos, el principal motivo es su presentación en la edición 2022 del Festival Coachella que se lleva a cabo en Indio, California.

La agrupación ya hizo su primera actuación el 17 de abril y el domingo 24 tendrá su segunda oportunidad para conquistar al público americano y a todos los latinos que se darán cita para acudir a la fiesta de música alternativa.

El repertorio de Banda MS es muy variado tiene desde acciones románticas para los enamorados como “Mi razón de ser", “El color de tus ojos y “Háblame de ti”, así como piezas para bailar; “Cahuates pistaches”, “El mechón” y “La Suata”, sin faltar los corridos como “La ultima sombra”, “Esta de parranda el jefe” y “En preparación”.

Pero hay una corrido muy especial de Banda MS que se titula “Dicen del señor”, que es interpretado por los músicos y que cuenta la historia de vida de un importante personaje de México.

La banda originaria de Mazatlán, Sinaloa tiene varios corridos dedicados a importantes capos y hombres de la cultura mexicana, “Dicen del señor” fue escrita para Manuel Torres Félix conocido como el “M1” y “El Ondeado”.

Manuel Torres Félix fue asesinado en un enfrentamiento de narcotraficantes con las autoridades Federales, formaba parte del Cartel de Sinaloa y su nombre estaba en la lista de los delincuentes más buscados en Estados Unidos.

“Yo no era maldito los perros me hicieron

Yo era campesino y también ganadero

Al matar a mi hijo no saben que hicieron

Querían ver al diablo pues lo consiguieron

Hijo tan querido eres solo un recuerdo

Un acordeón triste quedo sin su dueño

Pero los culpables ya están en el fuego

Los mande sin ojos, sin piernas, sin brazos en varios pedazos

Al mismito infierno”, dice el coro de la canción.