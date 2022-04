La serie más vista de Netflix y que pronto superará a “Dark” en audiencia

La serie de origen alemán “Dark” (2017-2020), es uno de los proyectos más trascendentales de habla no inglesa de la plataforma Netflix. El trabajo de ciencia ficción creado por Jantje Friese y Baran bo Odar, desde su primer episodio emitido en noviembre de 2017, logró atrapar al público y se consagró como una de las series más vistas de la app, sin embargo, podría perder ese lugar muy pronto.

Estamos hablando de la serie española “Si no te hubiese conocido”, la cual en realidad se encuentra hablada en catalán. La serie es protagonizada por Pablo Derqui, Mercedes Samperio y Andrea Ros.

La historia gira en torno a la hipótesis de la física de que la realidad puede estar compuesta por múltiples universos (si como en “Spider-Man: No Way Home”), o la existencia de universos paralelos (como lo vemos en la serie “Parallèles” de Disney Plus).

En la serie se nos muestran las realidades relativas, pero independientes a la vez, en otras palabras, cada persona vive una realidad diferente a la que se vive en este universo sin que estos se toquen en un punto.

“Si no te hubiese conocido”. Foto: Especial.

Si no te hubiese conocido

“Si no t'hagués conegut” | 1989 | 1 Temporada 10 episodios (De 50 a 56 minutos por capítulo) | España | Calificación de 7.2 sobre 10 en filmaffinity.com | Diagonal Televisión y Netflix |

“Si no t'hagués conegut”. Foto: Especial.

¿De qué trata la serie? Eduard, esposo y padre de dos hijos, pierde a su familia en un trágico accidente y viaja a universos paralelos para buscar un mejor destino para su amada mujer.

Reparto: Javier Beltrán, Pablo Derqui, Olalla Escribano, Abel Folk, Muguet Franc, Miguel García Borda, Montse Guallar, Eli Iranzo, Sergi López, Paula Malia, Andrea Ros, Mercedes Sampietro, Mariona Schilt, David Vert, Guillermo Lasheras y Edgar Moreno.

