Netflix: Tres películas de amor y deseo que debes ver del 19 al 24 de abril

La tercera semana de abril, llegan grandes títulos a la plataforma de streaming Netflix, entre ellos "Better Call Saul" y “Russian Doll”. Sin embargo, pese a los nuevos ingresos al catálogo, mucha gente busca películas clásicas para disfrutar durante la semana.

Para que no pierdas el tiempo tratando de elegir algo en la app, te dejamos tres películas románticas, de deseo y con escenas eróticas que puedes ver del 19 al 24 de abril. En esta lista hay grandes proyectos cinematográficos con un buen recibimiento entre el público.

En este artículo te compartimos una pequeña reseña de cada una y el tráiler oficial proporcionado por Netflix. Recuerda que si estas recomendaciones te gustan, puedes compartir este artículo con tus amigos, familiares y pareja.

De amor y otras adicciones (Love and Other Drugs)

2010 | Duración: 113 minutos | Estados Unidos | Calificación de 5.6 sobre 10 en filmaffinity.com |

Love and Other Drugs. Foto: Especial.

¿De qué trata la cinta? Esta película nos habla de Maggie, una mujer independiente que ha decidido vivir sin ataduras, sin embargo, en el camino conoce a Jamie, un joven cuyo irresistible encanto funciona no sólo con las mujeres, sino también dentro del mundo de las ventas farmacéuticas.

Reparto: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Judy Greer, Hank Azaria, Gabriel Macht, Oliver Platt, Jaimie Alexander, Katheryn Winnick y George Segal. También la puedes ver en Amazon Prime Video, Apple TV, Star Plus y HBO Max.

La última carta de amor (The Last Letter from Your Lover)

2021 | Duración: 113 minutos | Reino Unido | Calificación de 5.8 sobre 10 en filmaffinity.com |

The Last Letter from Your Lover. Foto: Especial

¿De qué trata la cinta? La periodista Ellie Haworth, encuentra unas cartas secretas de amor de 1965, por lo que decide resolver el misterio de esta aventura prohibida.Conforme pasa la investigación,que descubre la historia que hay detrás.

Reparto: Felicity Jones, Shailene Woodley, Callum Turner, Nabhaan Rizwan, Joe Alwyn, Ncuti Gatwa, Vilhelm Blomgren, Christian Brassington, Joakim Skarli, Ann Ogbomo, Alfredo Tavares, Manoj Anand y Xander Turian.

Cartas a Julieta (Letters to Juliet)

2010 | Duración: 105 minutos | Estados Unidos | Calificación de 5.4 sobre 10 en filmaffinity.com |

Letters to Juliet. Foto: Especial

¿De qué trata la cinta? Sophie decide viajar con su novio (Víctor) desde Nueva York a Italia en busca de reavivar su relación. Mientras Víctor trabaja, Sophie encuentra una nota antigua para el amante de alguien.

Reparto: Amanda Seyfried, Vanessa Redgrave, Gael García Bernal, Franco Nero, Christopher Egan, Marcia DeBonis, Giordano Formenti, Fabio Testi, Oliver Platt. También la puedes ver en HBO Max, Claro Video y Amazon Prime Video.

