De Mónica Robles a estrella de musical: Fernanda Castillo habla de su nueva obra de teatro | VIDEO

Fernanda Castillo es una de las actrices mexicanas que han demostrado que gracias a la perseverancia y la pasión de ejercer su profesión se pueden alcanzar diversos objetivos, desde protagonizar un musical, hasta darle vida a uno de los personajes más icónicos de la última década.

Tras participar en diversas novelas con papeles pequeños, poco a poco, Fernanda Castillo se fue abriendo paso en las telenovelas pasando de interpretar a Luisa, una joven ilusa y tierna en 'Teresa', a ser una verdadera mujer fatal en 'El Señor de los Cielos'.

De hecho, su personaje de Mónica Robles causó revuelo en redes sociales, donde muchas páginas le rindieron tributo a 'Las siete vidas' con el objetivo de lograr que sus icónicas frases nunca murieran.

A raíz de su muerte en la serie, muchos de los fans se manifestaron al respecto, esperando temporada tras temporada que un giro en la trama vuelva a la vida a Mónica Robles, la mujer que le rompió el corazón a Aurelio Casillas.

Sin embargo, todo parece indicar que Fernanda Castillo no regresará en la próxima temporada de 'El Señor de los Cielos', aunque será posible verla en otra faceta de su vida como actriz.

Ya que en una entrevista con 'De Primera Mano'. la bella actriz anunció su vuelta al teatro con una obra musical que retrata los problemas de una pareja que vive la llamada 'crisis de los siete años', misma que se da cuando los enamorados llevan un largo periodo de tiempo juntos, haciéndolos caer en una monotonía que los orilla a querer darse un espacio.

Tras haber protagonizado diversas series y películas, quien diera vida a Mónica Robles se reintegra con su espíritu teatrero en una obra que desde su perspectiva, puede conectar mucho con el público gracias a que todos alguna vez nos hemos enamorado.

Sin embargo, si planeas ver a Fernanda Castillo cantar, esto no sucederá, ya que a pesar de ser una obra musical, los personajes principales no son quienes entonan las melodías de la puesta en escena, si no que cuentan con una especie de banda sonora en vivo, lo cual hace que la obra sea mucho más digerible para el público.

Con un escenario giratorio, un performance, música y excelentes interpretaciones, esta obra mexicana titulada 'Siete veces adiós' hace un recorrido por los mejores momentos que vive la pareja que protagoniza la historia, es decir Gustavo Egelhaaf y Fernanda Castillo.

