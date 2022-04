Fernanda Castillo subió 14 kilos y entró en depresión por esta película: "Un lugar de dolor"

Fernanda Castillo es una de las actrices más bellas y talentosas del espectáculo, aunque no todo ha sido bueno durante su carrera en el cine pues reveló que uno de los proyectos, por el que tuvo que subir 14 kilos de peso, le causó una profunda depresión.

La actriz, de 40 años, ha brillado en la pantalla chica, teatro y cine pero fue uno de los papales el que ha marcado su trayectoria por lo mucho que afectó su salud mental y física debido a que subió una gran cantidad de peso en tan sólo tres meses.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Fernanda Castillo relató que desde su infancia cuidó mucho su alimentación para evitar tener sobrepeso, por lo que su papel como Tamy en la cinta “Dulce Familia” fue uno de los grandes retos en su carrera profesional.

Fernanda Castillo en "Dulce familia". Foto: Instagram @clara_castro_cerda

“Yo tenía muchas ganas de hacer ese personaje porque era romper con mi idea que podía ser exitosa con ese cuerpo tan cuidado”, dijo la actriz quien detalló que para lograr subir de peso no consultó a un profesional pues tenía poco tiempo para someterse a una dieta especial.

"Un lugar de dolor"

"Dulce Familia", que marcó el regreso de Florinda Meza al cine y en ella Fernanda Castillo compartió créditos con Vadhir Derbez y Regina Blandón, se filmó en Chile por lo que la actriz señaló que podía salir a la calle sin que nadie la reconociera pues aún le causaba angustia el haber subido tanto de peso.

"Yo me metí el pie en un lugar donde yo no debo de meterme el pie porque es un lugar de dolor para mí", dijo la actriz al mencionar que para bajar de peso luego de la película tuvo que someterse a "tormentosas" dietas para poder volver a su peso.

La actriz no consultó a un experto para subir de peso en tan poco tiempo, por lo que los alimentos que ingirió afectaron su salud y algunas de la escenas en las que tenía que brincar y hacer actividad física le causaban gran dolor en las rodillas: "Amo la película, pero no la volvería a hacer ni de broma, me dolió muchísimo y me dolió como persona ponerme en ese lugar de nuevo".

"Está bien fuerte porque al final el mensaje a veces es como ‘no eres suficiente’, ni siquiera estaba suficientemente gorda para hacer el personaje que tenía que hacer. Yo siento que he tenido que tratar mucho ese mensaje de ‘no ser suficientemente buena, para lo que sea’”, añadió.

