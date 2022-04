De frente: Fey voló la red con sus curvas

La cantante Fey es una de las más queridas por el entorno musical. A sus seguidores les sorprende a diario su manera de ser, vestir o bien, lo que hace y dice. Hace un tiempo, la artista dejó a más de uno boquiabiertos al dar a conocer un pensamiento que rondaba por su cabeza antes de convertirse en madre de la dulce Isabella, fruto de un viejo romance.

Fey, conocida y aclamada por canciones como Subidón y Azúcar amargo, Muévelo o Barco a Venus, pasó por los micrófonos y de una forma sincera y sin pelos en la lengua confesó que antes se negaba embarazarse, pero que siempre fue una opción adoptar un hijo o hija. “No… cero quería ser mamá, yo tenía clarísimo que no iba a tener hijos. Decía ‘no hay manera porque el mundo como está, ¿cómo puede ser que todo mundo tenga tantos hijos?”, aseguraba.

Fey posando. Fuente: Instagram Fey

Sobre la opción de adoptar, Fey lo relacionó con su deseo de ayudar a un niño en necesidad. “Me daba la sensación de no, hay tantos niños solos, el día de mañana pues adoptaré un niño, pero no puedo, no sé, mi mente era mucho pensar diferente en ese aspecto, y no era muy maternal”.

A pesar de tener a Isabella, Fey que para nada se vio perjudicada laboral o físicamente con ella, no ha vuelto a hablar del tema y sigue con su carrera en constante crecimiento, donde desde todas partes del mundo le llueven elogios, y no solo por su talento, si no que también hace las suyas en redes sociales.

Fey posando. Fuente: Instagram Fey

Desde la playa y con un llamativo sombrero de paja, Fey enloqueció a sus seguidores de Instagram con una publicación, donde se la ve radiante. La intérprete se mostró de frente y cosecha cerca de 30 mil likes.