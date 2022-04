Sandra Echeverría supera los looks de Ángela Aguilar; así luce como la reina del regional mexicano | FOTOS

Hace unos meses, la famosa actriz y cantante, Sandra Echeverría se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que aseguró que no llevar el apellido "Fernández" ni "Aguilar" te cierra las puertas en el género regional mexicano.

Sin guardarse nada, durante una entrevista con distintos medios de comunicación, la protagonista de películas como "¿Por qué los hombres son infieles?", "Busco novio para mi mujer" y "Loco por ti" aseguró que se ha cuestionado demasiado por dedicarse a la música ranchera.

A pesar de las dudas que provoca, Sandra Echeverría fue contundente al detallar que no tiene que justificar su decisión pues es mexicana y sabe del género ranchero. Destalló que le mencionan mucho los apellidos Fernández y Aguilar, dos de las familias más reconocidas en la música mexicana.

“Y luego me dicen ‘es que tú no eres Fernández, tú no eres Aguilar, ¿entonces por qué quieres cantar ranchero?’, y yo digo ‘bueno, no tengo que justificarlo, soy mexicana’. Sí ha sido complicado porque la gente me dice ‘pero ¿tú por qué?, pero si no vienes del rancho’”, aseguró.