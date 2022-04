Paquita la del Barrio cumple 75 años: la vez que le cantó "Rata de dos patas" a Pablo Escobar

Este 2 de abril una de las cantantes más reconocidas de México cumplirá 75 años. Francisca Viveros Barradas, mejor conocida en todo el mundo como "Paquita la del Barrio", llegará a esta edad con una exitosa y cimentada carrera como cantante mexicana del género ranchero y otros estilos de música tradicional.

Pero, como sucede con las grandes figuras del espectáculo, algunas veces su trabajo la ha llevado a presentarse ante fuertes capo del crimen organizado. De hecho, en 2016 se publicó un video donde se pude ver a la mexicana entonando su emblemática canción "Rata de dos patas" frente a nada más y nada menos que Pablo Escobar.

"Esta se la dedico al gordo bigotudo", se le escucha decir al subir al escenario con un traje blanco y una decena de mariachis que la acompañaron.

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales a pesar de que sólo se trataba de un promocional que Netflix, una de las grandes plataformas de streaming, utilizó para despedir al personaje de Pablo Escobar de su serie "Narcos".

Sin embargo, esta interpretación despertó la duda de si la icónica cantante se había o no presentado ante grandes figuras del crimen organizado como ha sucedido con personajes como Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", Carlos Villagrán, Los Tucanes de Tijuana o los Tigres del Norte.

¿Paquita la del Barrio trabajó para el narco?

Todas estas dudas quedaron despejadas luego de que la cantante revelara a la prensa que, en efecto, alguna vez en su vida se presento ante el crimen organizado, aunque a Pablo Escobar "nunca lo conoció".

"Ya he trabajado (para el narco)", comentó la cantante a varios medios de comunicación. "Uno no se da cuenta hasta que llega. Ellos son unas personas muy cultas. No andan en toda la bola, si hacen sus fiestas es por festejar a sus mamás y mis respetos para toda esa gente".

Sin duda, la carrera de Paquita la del Barrio la ha llevado hasta cada rincón del mundo. Recientemente, la cantante Karol G utilizó una de las icónicas frases de "Rata de dos patas" para una de sus canciones, un gesto que conmovió profundamente a la cantante.

