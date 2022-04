BTS hizo el doblaje de estas películas que puedes ver hoy mismo

No solo saben cantar, BTS también son expertos en doblaje de películas. Los integrantes de la banda sorprendieron a sus fans con un divertido video donde mostraron su talento actoral para ponerle voz a personajes animados de reconocidas historias animadas que puedes ver hoy mismo.

Los idols se han preparado en diferentes áreas del entretenimiento, V y Jin ya tienen experiencia en la actuación con dramas y sus estudios. También han protagonizado los videos y clips conceptuales de cada uno de sus álbumes, pero su voz tiene un gran potencial para el doblaje.

A través de un video, BTS decidió doblar algunas reconocidas películas animadas que son las favoritas de chicos y grandes y que puedes ver hoy mismo.

Películas dobladas por BTS que puedes ver hoy mismo

Rey León

Es uno de los clásicos que nos ha hecho llorar más de una vez. La historia sigue la vida de Simba, un pequeño león que es testigo de la muerte de su padre y traición de su tío. Exiliado de su reino, crece con la ayuda de dos animales de la selva solo para volver y tomar venganza. BTS se inspiró en esta película para crear su video ON.

Toy Story

Es otro de los clásicos más famosos, sigue la historia de Andy, un niño que ama sus juguetes y no solo los usa para jugar, son parte de su vida y su familia. Lo que él no sabe es que cobran vida cuando no está cerca, Woody, su favorito, sentirá celos cuando llegué un guardián espacial que podría robarle su lugar.

Zootopia

Sigue la vida de un zorro detectiva y una conejita policía a investigar en raro comportamiento de los animales que son los depredadores, pues se han vuelto violentos y atacan a sus presas a pesar de que han vivido en armonía en los últimos años. BTS realizó el doblaje de esta película durante uno de sus programas, varios de los integrantes le pusieron voz a personajes y escenas al azar, puedes verlo completo a continuación.

