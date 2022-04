María Félix y la razón por la que sufría con los hombres

María Félix no solamente fue una de las mujeres más talentosas de la época dorada del cine mexicano, sino también una de las más bellas. A esto se suma la gran fortuna que acuñó y una personalidad e inteligencia deslumbrantes. Todos estos elementos hacen que la gente pensara que su vida con los hombres había sido fácil, pero más bien fue todo lo contrario.

El primer matrimonio de "La Doña" se caracterizó por el sumo control que tenía de ella el señor Enrique Álvarez Alatorre, un vendedor de cosméticos que le impedía salir de día para evitar que las demás personas la vieran e intentaran cortejarla.

Cuando salía a trabajar, el hombre solía dejarla en casa, casi encerrada para que no pudiera engañarlo. Si bien nunca la golpeó, fue por una advertencia por parte de la actriz, quien le dijo que si la dañaba esta le cortaría la "hombría".

Con su segundo esposo, Jorge Negrete, la situación fue complicada desde que lo conoció, debido a que cuando "El Charro cantor" protagonizó El peñón de las ánimas esperaba que su pareja, Gloria Marín fue su coestelar. El que se decidiera por Félix hizo que el actor quisiera hacerle la vida imposible.

Además de insultos, cuestionamientos sobre con quién tenía que haberse acostado para tener el papel y diversos comentarios cargados de arrogancia, María tuvo que aguantar toda clase de desplantes de su colega, quien no dio el brazo a torcer.

Cuenta la leyenda que incluso, al terminar de grabar la película, "La Doña" le pidió a Jorge que le regalara su autógrafo en el libreto de la cinta frente a todo el equipo. El músico tomó el script, pero al final lo arrojó sobre el suelo sin ponerle su rúbrica. Años después, ambos se casaron.

Estos solamente son dos indicios de cómo eran las relaciones que solía tener la artista con los hombres, ya que no se dejaba de ellos, no se mostraba sumiso ante sus presencias y no temía decir lo que había en su mente. No obstante, este ir y devenir con los caballeros era una opción que ella prefería tomar.

¿Por qué le gustaban los hombres así?

En una de sus muchas entrevistas, "La Doña" aseguró que ella siempre eligió a los hombres con los cuales buscaba tener una relación afectiva.

La estrella de la época dorada del cine mexicano entendía muy bien qué tipo de personas quería a su lado y estas, generalmente, eran las que más trabajo le costaban tratar, las personas listas.

María Félix fue un ícono por diversas razones.

"Cuando tú vives con una gente inteligente, no es una vida fácil", dijo en una de sus entrevistas.

Con esto, la actriz daba a entender que tenía predilección por quien tenía individualidad, sabía bien lo que quería y no hacía las cosas para complacer a nadie más que a sí mismo.

"Te he dicho que solamente los pendejos son fáciles porque a esos los manejas; a los inteligentes no los manejas, tienes entendimientos", dijo.

María Félix solía tener en un su círculo cercano solamente a personas que ella consideraba difíciles y a las cuales debía convencer con argumentos o aprendiendo a tratarlos para evitar ser sumisa ante ellos.

Esto basta verlo con cómo se opuso durante varias semanas a perder la virginidad con su esposo Enrique Álvarez, la forma en la que supo vencer el conflicto que había entre ella y Jorge Negrete e incluso el modo en que se opuso a las convenciones sociales y conquistó a Agustín Lara, a quien no le bastó llevarle años de ventaja a "La Doña" para que esta cayera sin lucha a sus brazos.

