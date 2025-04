Nuevamente el INE sale al quite, y ¿la certeza?

De todos es conocido que la reforma al Poder Judicial tiene su origen en un berrinche del entonces presidente López Obrador, porque limitaba su poder y le era profundamente incómodo. La finalidad: controlarlo. La hoy presidenta Sheinbaum permitió se aprobará en sus términos, quizá como agradecimiento y reconocimiento a su mentor político.

No obstante, se minimizaron los riesgos de una reforma excesiva. Ese golpe revanchista, al prever que todos los jueces, magistrados y ministros del país sean removidos y ahora nombrados por el voto popular, no solo permite al actual grupo político en el poder tomar control, sino que abre la puerta para que otros poderes fácticos también lo hagan, en sus respectivos ámbitos de interés.

Así como a la presidenta y sus aliados les interesa tener control sobre la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, principalmente, además del Tribunal de Disciplina, que será el guardián de todos los jueces y magistrados. A los empresarios seguramente les preocupan los tribunales colegiados y juzgados en materia administrativa, que es en donde se ventilan los asuntos que por evidentes razones económicas les impactan directamente.

Pero la gran pregunta es ¿a quién le preocupan los tribunales y juzgados penales? La respuesta me parece obvia: al crimen organizado. En esa lógica, así como quienes detentan el poder político y económico están ocupados en que sean electas personas afines y/o que favorezcan sus intereses, la delincuencia organizada está haciendo todo lo posible por lograr lo mismo.

Así de obvio, parece que nadie había reparado en ello y ahora, a medio proceso, en las últimas semanas se ha vuelto parte de la discusión pública, que se han percatado de posibles “narcocandidaturas”, esto es, candidaturas de dudosa reputación o involucradas con grupos delincuenciales.

Para tratar de impedirlo, como es costumbre, el INE sale al quite y, después de señalar enfáticamente, como lo es, que la revisión del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas y de calificar su idoneidad era responsabilidad de los Comités de Evaluación, la semana pasada aprobó un acuerdo en el que establece un nuevo procedimiento para verificar que las candidaturas no hayan incurrido en algunos de los supuestos del artículo 38, fracciones V a VII, de la Constitución.

Esto es, a media campaña electoral, la autoridad abre un mecanismo para revisar que entre las candidaturas no haya prófugos de la justicia, suspendidos en su derechos político-electorales, deudores alimentarios, o bien, sentenciados por los delitos que enumera ese texto constitucional.

La medida puede ser adecuada y necesaria, no cabe duda. Me parece que el INE hace su mejor esfuerzo para que la elección tenga los mejores resultados, pero la oportunidad llama mucho la atención. Entiendo que el origen radica en la premura con la que se procesó la reforma y que se obligó innecesariamente a implementarla de inmediato, pero no por ello deja de sorprender.

Nunca las reglas, requisitos y procedimientos se habían escrito una vez iniciado el proceso electivo, porque con ello se atenta contra un principio constitucional fundamental: la certeza. Lo he venido diciendo y lo reitero: ojalá este ejercicio nos traiga mucho aprendizaje, corrijamos los errores cometidos y aprovechemos áreas de oportunidad. Por México.

POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA

ABOGADO CONSULTOR

@GMENDOZAELVIRA

EEZ