Ariadne Díaz es víctima de la delincuencia; esto fue lo que le robaron | VIDEO

Con evidente molestia Ariadne Díaz le informó a sus seguidores que fue víctima de los amantes de lo ajeno, pero por suerte, ella no estuvo en el momento en que le robaron: le quitaron los espejos a su automóvil.

A través de sus historias de Instagram le comentó a todo el mundo que se fue a comer junto con su pareja Marcus Ornellas con unos amigos, pero se habían estacionado junto a una farmacia, pero a su regreso, su automóvil ya había sido afectado.

"Pues el pan de cada día en este país. Vinimos a comer con unos amigos, un ratito, nos estacionamos a lado de una farmacia en una calle transitada y ahí está, se robaron los espejos. Ahí está Marcus pidiendo las grabaciones en esta farmacia que hay cámara y misteriosamente que no las tienen que haber qué pueden hacer", mencionó.

Ariadne Días agradeció que le robaron sin que estuviera presente

La actriz, egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa mencionó que lo único bueno es que no le tocó estar presente en el momento en que su carro sufrió el atraco. No obstante, mencionó que no está bien, porque la gente está acostumbrada a los robos.

Dibujando una sonrisa Ariadne Díaz aseguró que no le quedará de otra que comprar otros espejos para que su coche sea completamente funcional y agradecer que tanto ella como su pareja se encuentran bien. El hecho también fue reportado por la periodista Nelssie Carrillo y compartió el video de la actriz.

