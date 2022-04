MasterChef Junior: Fabio se salva gracias a la Pascua; presenta un platillo crudo y se lleva el regaño de los chefs

La noche de este domingo el concursante Fabio se llevó el susto de su vida: estuvo a punto de abandonar MasterChef Junior debido a que elaboró tan mal un platillo que se llevó el regaño de los jueces cuando se los presentó.

Después de ser uno de los cuatro integrantes que se fueron al reto de eliminación, pareció que había echado toda la carne al asador con un plato vegetariano al que llamó "Puente verde"; sin embargo, los presentó justo así, verde por lo crudo que estaba.

Apenas lo observó el chef José Ramón Castillo, le soltó una serie de regaños: "Estás mucho en el jueguito, en echar relajo. Tu obligación es ganar el primer lugar, entonces debes guardar silencio y hacer lo que les digamos. Me da mucha rabia, porque yo creo en ti. Eres buen cocinero y no te lo estaría diciendo si no me importara, así que se acabó el jueguito".

Con lágrimas Fabio sólo se limitó a decir que no pudo cocer la calabaza que presentó porque "no le dio tiempo, pero pensó en hacerlo".

Por su parte, la chef Betty le dijo "pon atención en la vida, que te va a dar muchas enseñanzas, donde vas a tener que retomar cuando vayas en el paso 10 o paso 20. Te digo que estoy, como el chef, muy triste porque estás desaprovechando la oportunidad que te da la vida"

El pequeño volvió sin evitar romper en llanto, mientras que la mayoría de sus compañeros esperaba que no se fuera, con excepción de Renée, quien sí deseo que se fuera.

Los jueces demeritan

Llegado el momento de escuchar el veredicto de los chefs, Xavi, Renée, Esaú y Fabio escucharon uno a uno las críticas de los jueces. Cabe destacar que Xavi se tuvo que ausentar por un fuerte dolor de estómago generado por haberse comido casi 3 kilos de chocolates; él fue el que elaboró un platillo magistral.

Fue así como los pequeños vieron sus fotografías en la terrible pantalla para conocer al participante eliminado. En este caso los más débiles eran Esaú y Fabio. No obstante, lo que apareció en la televisión fue un "¡Felices Pascuas!". Todos quedaron sorprendidos, pues no entendieron lo que pasó. Resulta que los jueces de hierro determinaron no sacar a ninguno de los chiquillos por ser una fecha especial.

Fabio volvió a romper en llanto al saberse con una nueva oportunidad. Esaú, por su parte, dijo que casi se le baja la presión del susto. Sin embargo, Alan manifestó descontento y casi se convierte en el eliminado, pues dijo que no tuvo caso haberse esforzado en los retos.

