Eva Longoria presume traje vaquero en un rodeo y recibe decenas de elogios | FOTOS

Eva Longoria, recordada por 'Esposas desesperadas', volvió a presumir que se encuentra en México, pero esta vez se robó las miradas con su increíble traje vaquero, el cual fue ideal para asistir a un rodeo. La propia actriz de Hollywood compartió en su cuenta de Instagram unas fotos en la que recibió cientos de elogios.

La artista con ascendencia mexicana se encuentra recorriendo el país de sus ancestros, pues en este momento está filmando la serie 'Searching for Mexico', en donde mostrará a los televidentes parte de la gastronomía de tierra azteca. De hecho, en días recientes se le ha visto en el mercado de Guadalajara, Jalisco, así como en los de Monterrey, Nuevo León, y Mérida, Yucatán, en donde comió unos tacos de cochinita.

Eva Longoria se luce con look de vaquerita

Aunque la mayoría de su viaje lo ha hecho con mucha discreción, este sábado compartió en su cuenta de Instagram con sus 8.5 millones de seguidores, una serie de imágenes en donde se luce desde un rodeo en la que se puede ver algunos caballos y jinetes, a quienes observa desde las gradas.

Eva Longoria se luce desde un rodeo Foto: IG @evalongoria

Como ya es característico de Longoria, de 47 años, aprovechó esta oportunidad para imponer moda pues posó con un entallado vestido strapless de mezclilla con el que presumió su escultural figura. La prenda tenía una abertura en una de las piernas, la cual le daba un toque sensual y cautivador. El conjunto lo combinó con un cinturón y unas botas vaqueras cafés, las cuales hicieron el match perfecto y completaban el outfit.

"Not my first rodeo MX" (No es mi primer rodeo. México), fue la frase con la que compartió las imágenes dando a conocer que nuevamente se encuentra en el país, sin embargo, no indicó si es para el proyecto gastronómico que está haciendo junto a la cadena CNN+, o bien en cuál estado de la república se encuentra.

De esta forma, la actriz que le dio vida a Gabrielle en la serie 'Esposas desesperadas' volvió a dar cátedra de estilo para las mujeres mayores de 40 años, que al igual que ella quieren lucir espectaculares, sin dejar de lado la sensualidad y el glamur.

