Jennifer Lopez y Ben Affleck se dan apasionados besos en plena calle y encienden la red: VIDEO

Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen llevándose la atención de los medios, sobre todo después de que anunciaran que se volvieron a comprometer. Ahora, la pareja de Hollywood se dejó ver muy enamorada pues protagonizaron unos apasionados besos en plena calle, la escena fue capturada por los paparazzis y encendió la red.

A casi más de 20 años, JLo y Affleck retomaron su relación. Desde el principio no han ocultado su romance, pues se dejaron ver muy cariñosos, además han asistido a las alfombras rojas en donde también se han hecho de muestras de afecto y miradas cautivadoras.

Así camparon a JLo y Ben Affleck

Este jueves se hizo viral un video en donde 'La diva del Bronx' recibe al protagonista de 'The Batman' a las afueras de su casa de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Como cualquier mujer enamorada, le da algunos besos de bienvenida, sin embargo, al poco tiempo las cosas comienzan a subir de tono.

Como escena romántica de una película digna de Hollywood, JLo se recarga en el auto mientras acaricia el pecho de su novio y conversan. Después siguen con los besos apasionados, miradas interminables y palabras íntimas al oído, los cuales duraron un largo tiempo.

La escena no fue corta, sin embargo, se vio interrumpida por los compromisos de la cantante de 'On the Floor', quien tuvo que tomar el auto para irse del lugar. Fue en ese momento, que se dio cuenta de la presencia del paparazzi, quien capturó el momento romántico con Affleck, de 49 años.

Estas imágenes muestran que la pareja está muy enamorada y que por fin están listos para dar el siguiente paso en su relación, la cual había quedado pausada en 2004 cuando se separaron e iniciaron su vida con otras personas, JLo con Marc Anthony, y Ben Affleck con Jennifer Garner, con quienes formaron a sus respectivas familias.

