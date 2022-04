Christian Nodal: 5 bikinis con los que Aurora Cárdenas arranca suspiros

Ha pasado poco tiempo desde que Christian Nodal y Belinda pusieron fin a su compromiso y desde entonces el cantante ha sido relacionado con más de una joven, aunque sería Aurora Cárdenas quien ocupa su corazón y por quien estaría dispuesto a darle una nueva oportunidad al amor.

En días pasados el intérprete de “Botella tras botella” fue captado junto a una misteriosa mujer y este miércoles el programa Chisme No Like reveló que se trataría de la influencer Aurora Cárdenas, aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado una relación la mamá del cantante se sumó a sus más de 100 mil seguidores en Instagram.

Aurora Cárdenas, la nueva novia de Christian Nodal. Foto: Instagram @auroracardenas

Tras su ruptura con Belinda, el cantante de regional mexicano se ha visto envuelto en más de una polémica ante las demandas que enfrenta por no cumplir compromisos laborales; además, su familia atraviesa por un momento difícil pues su madre fue diagnosticada con un tumor maligno en el colon.

Hasta el momento Christian Nodal se ha mantenido alejado de los reflectores y ha perdido contacto con sus fans a través de redes sociales, por lo que es poco lo que se sabe sobre sus nuevos proyectos y las controversias que ahora lo llevaría a un nuevo romance.

¿Quién es Aurora Cárdenas?

Aunque aún no se ha confirmado una relación, los fans del cantante ya buscan saber más sobre Aurora Cárdenas que está alejada de la farándula y es experta en bienes raíces, industria en la que tiene 10 años de experiencia.

La joven cuenta con certificaciones en ventas de bienes raíces y estrategia, además de ser dueña de su propia empresa “I did it for you” sobre la compra, venta y renta de exclusivas propiedades tanto en México como en el extranjero.

Aurora Cárdenas es una famosa empresaria. Foto: Instagram @auroracardenas

Se ha señalado que fue gracias a su trabajo que conoció a Christian Nodal, pues al volver de España el cantante estaría interesado en comprar una nueva casa para comenzar desde cero en México; sin embargo, esta versión tampoco ha sido confirmada y sólo se les ha visto disfrutar de una fiesta juntos.

Además de ser una famosa empresaria, los viajes también son una de las actividades favoritas de Aurora Cárdenas y ha visitado una gran cantidad de países como Tailandia, Grecia, Bali, Dubai, Cuba y otros destinos en México donde no ha dudado en presumir su escultural figura.

Aurora Cárdenas disfruta viajar por todo el mundo. Foto: Instagram @auroracardenas

Las imágenes ponen en evidencia el cuidado que Aurora Cárdenas tiene con su físico, pues los internautas han destacado que es resultado de una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación. Aunque todo es parte del éxito que goza y por el que puede darse tiempo para disfrutar y cuidarse.

En el caso de jóvenes aventureras que disfrutan de conocer lugares nuevos, los bikinis que brinden comodidad son esenciales entre las prendas de playa, tal y como lo demuestra la nueva novia de Christian Nodal quien también es amante de la moda.

Aurora Cárdenas es amante de la moda. Foto: Instagram @auroracardenas

Aurora Cárdenas en Tailandia. Foto: Instagram @auroracardenas

