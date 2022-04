¿Se extrañan? Belinda recuerda a Christian Nodal con emotivo detalle y el cantante sigue de "fiesta"

Belinda y Christian Nodal siguen dando de qué hablar, pues aunque su relación terminó, los cantantes sorprenden a sus fans con cada uno de sus publicaciones, como las que ambos hicieron este viernes en sus cuentas de Instagram, imágenes en las que se ve al cantante que sigue de "fiesta", mientras que la ojiverde hizo que recordaran a su ex con un emotivo detalle.

Luego de que anunciaron que su compromiso había terminado, las dudas y especulaciones surgieron, pues no dieron los motivos exactos por los que tomaron la decisión que dejó muy tristes a los fanáticos de la pareja que esperaban que este año llegaran al altar.

Belinda publica foto que recuerda a su ex novio

En los últimos días, Belinda ha provocado polémica debido a diversas declaraciones que dio en España, país en el que estuvo promocionando el próximo lanzamiento de "Bienvenido Edén", serie de Netflix en la que participa y que se estrenará en mayo de este año.

Hoy la también actriz vuelve a causar sorpresa, pues este viernes publicó una fotografía en sus historias de Instagram en la que dejó ver un funko de "Chucky", personaje con el que la intérprete y su ex pareja se identificaban, al grado de que Beli le regaló a Nodal algunos coleccionables del llamado "muñeco diabólico".

Belinda publica foto que recuerda a Nodal. Foto: @belindapop

Días antes de que los rumores de su separación tomaran fuerza, Christian tuvo una experiencia paranormal con un muñeco de "Chucky" que Belinda le regaló, y en ese momento reveló la importancia que el personaje tenía en su relación, además de que los fans de la pareja saben que los funko son piezas que al intérprete de "Botella tras botella" le gusta coleccionar, razón por la que ha llamado la atención la reciente publicación de la ojiverde.

Christian Nodal parece seguir la fiesta

Pero sólo un tiempo antes de que Belinda publicará la imagen, Christian Nodal también causó revuelo entre sus fans, pues publicó en sus historias de Instagram un video en el que se le ve sentado dentro de un avión y tomando algunas copas de vino, todo mientras canta a todo pulmón su tema "Mientras no vuelves".

Las recientes imágenes que dejó ver el intérprete en su cuenta oficial de la popular plataforma, donde lo siguen 8.3 millones de fans, confirmarían lo que se ha dicho de él en los últimos días acerca de que se la pasa de fiesta, y hasta ha llegado a faltar a compromisos de trabajo por esa razón.

Christian Nodal parece seguir de fiesta. Foto: IG @nodal

Además, la letra del tema que el sonorense, de 23 años, canta con tanto sentimiento, también narra como un hombre vive adormecido por el amor a su pareja, el alcohol y otras sustancias, con estrofas como: "Pensar en ti, oh, de todo me he metido / Y así seguiré denme ya por perdido / O denme un remedio que aún no haya oído".

Sin embargo, el cantante también mando un extraño mensaje que dejó mas dudas a los fans de los llamados Nodeli, pues en la última imagen que publicó en sus historias de Instagram, colocó la frase "Tú sí", la cual acompañó con un emoji de cara enamorada, haciendo que muchos en redes especularán si fue dedicado a su expareja.

Manda extraño mensaje. Foto: IG @nodal

