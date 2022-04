Ángela Aguilar: 5 sombreros con los que conquistó Instagram y son perfectos para usar esta primavera

Uno de los jóvenes talentos de los que nadie puede dejar de hablar es, sin duda, Ángela Aguilar, quien al igual que el resto de su familia ha logrado conquistar al público con un talento inigualable en el que destaca su voz y su carisma, dos aspectos que la han llevado directo a la fama.

Sin embargo, desde que Ángela Aguilar comenzó a ganarse a sus propios fans había algo de lo que nadie podía dejar de hablar: de su vestuario. Pues cada que pisa un escenario sorprende con lujosos y preciosos vestidos o faldas bordadas, así como sus sombreros; sin embargo, conforme su feed de Instagram comenzaba a crecer, el público también empezó a ver un estilo perfecto a la hora de vestir en el día.

Y ya sea con lujosas prendas de exclusivas marcas, o no, la intérprete de "Ahí como me ven" se ha coronado como la cantante con el mejor estilo y si algo podemos asegurar es que para esta primavera, todas querrán copiarle los looks, pues siempre lleva los accesorios perfectos y que esta temporada son tendencia: los sombreros.

Los sombreros forman parte del vestuario para los conciertos de Ángela Aguilar. (Foto: Instagram @angela_aguilar_)

Los sombreros se han convertido en la pieza clave de los mejores looks de famosas como Danna Paola, Dua Lipa, Hailey Bieber y Gigi Hadid, por lo que no podían faltar en figuras de la talla de la hija de Pepe Aguilar, quien además tiene los consejos para usarlos correctamente esta primavera.

Según sus fotos de Instagram, Ángela Aguilar recomienda tener una gran colección de sombreros que incluyan estilos desde el vaquero y de palma, hasta aquellos pesqueros de tela, pues con un par de jeans y un top, pueden lucir fantásticos.

Y es que un accesorio como este puede darle el toque final a cualquier look, sobre todo a los más casuales en los que los jeans y playeras con estampados son los grandes protagonistas; sin embargo, el estilo de los sombreros puede variar según la idea que se tenga en mente.

Un buen ejemplo es que sombreros con estampados o pedrería pueden acompañar una blusa lisa y con un gran escote n la espalda como las que ha lucido Ángela Aguilar en más de una ocasión. En cuanto a los colores, un amarillo o negro puede marcar la diferencia y complementar los looks a la perfección.

La cantante suele acompañar los escotes con este accesorio. (Foto: Instagram @angela_aguilar_)

El rojo es el color de Ángela Aguilar y para lucirlo con estilo luce un sombrero negro con bordado. (Foto: Instagram @angela_aguilar_)

Por supuesto, no son las únicas formas de lucirlo y parecer una princesa, pues la intérprete de "En realidad" los ha lucido es estilos muy elegantes, prueba de ello es que para acompañar una blusa larga con transparencias y skinny jeans, lució un sombrero beige con piedras brillantes que agregaron un toque extra de sofisticación.

Aunque para lucir gloriosa, Ángela Aguilar también ha apostado por atuendos más casuales como los sombreros pesqueros que son la gran sensación del momento. Para combinarlos, los vaqueros y playeras estampadas son una excelente opción, aunque para un look del street style también se pueden usar con blusas con estampados.

Los sombreros de Ángela Aguilar siempre tienen los detalles perfectos. (Foto: Instagram @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar usa los sombreros pesqueros en cualquier look y luce divina. (Foto: Instagram @angela_aguilar_)

