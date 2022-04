De espaldas, Halle Berry enciende las redes con su espectacular figura

Halle Berry es una de las mujeres más aptas para hablar. Su premio Oscar, su talento en la actuación y en las directivas del cine le dan la voz autorizada. Además, con 55 años es una de las favoritas por su belleza y su bendecido cuerpo bien trabajado y cuidado.

En el mes de marzo Halle Berry emocionó con su discurso durante la gala de entrega de los Critics’ Choice Awards, al recibir el premio SeeHer, destinado a mujeres que desafían los estereotipos de género con sus papeles. Desde luego que la noticia de su premiación copo las redes sociales, como Instagram, donde tiene miles de seguidores.

Halle Berry de espaldas. Fuente: Instagram Halle Berry.

Las bellas palabras de Berry comenzaron con su primera impresión y como fue que tomó las riendas de Herida: "La primera vez que leí el guion de Herida, que fue mi debut en la dirección, me di cuenta de que no fue escrita para alguien que fuera como yo. Así que les dije a los productores: '¿Por qué no yo? ¿Porqué no puede ser una mujer negra?'. Y dijeron: '¿Por qué no?'. Más tarde me dijeron que encontrara un director. Y entonces saqué el coraje para decir: '¿Por qué no yo?'. Y ellos dijeron: ¿Por qué no?.

Otro de los roles de Halle Berry en Herida (Bruised, en inglés) es la interpretación de una luchadora de MMA que atraviesa un mal momento: la reaparición de su hijo, al que abandonó de bebé, se da justo mientras se prepara para enfrentarse a una dura rival.

Recientemente, Halle Berry sorprendió en Instagram con un posteo de espalda con un lindo fondo del mar, donde muestra una formidable espalda su corte de cabello a la moda y todo el glamour de una adolescente a pesar de su edad. El posteo pisa los 10 mil Me Gustas y tiene cientos de mensajes amorosos.