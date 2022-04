"Mary Paz Banquells es un asco de persona": Alfredo Adame arremete contra su exesposa

Alfredo Adame contestó fuertemente a las declaraciones de su exesposa Mary Paz Banquells, quien recientemente dio una entrevista en donde reveló la tormentosa relación que tuvo con el actor. El ex conductor de 'Hoy' calificó a la hermana de Roció Banquells como una mentirosa y aclaró algunas de las aseveraciones más polémicas.

Después de que la también artista indicara que la ex estrella de Televisa tiene problemas psicológicos, Adamen, de 63 años, reveló que hace dos años se fue a hacer un chequeo al psiquiatra y que el médico le dijo que "no tenía nada", así que señaló que "solo soy víctima de mi éxito, porque el éxito envenena a la gente”.

En una entrevista para la revista TvNotas, dijo que durante los años que estuvo casado con Mary Paz procuró a sus hijos, y que era ella quien no los dejaba hacer cosas con él, como asistir a sus premiaciones. Sin embargo, admitió que tras su divorcio dejó de darle dinero.

Alfredo Adame contestó las declaraciones de su ex Foto: Especial

"A ellos les corté todo, no son mis hijos, a ellos y a su madre, ni ma#$%& les doy algo", comentó y agregó "No son nada mío, no son mis hijos, ahora soy feliz sin ellos, resultaron una bola de malagradecidos, porque ‘cría cuervos y te sacarán los ojos’. Soy un hombre feliz, espero hacer un matrimonio bonito con Magaly Chávez y tener dos hijos con ella”.

Alfredo Adame arremete contra Mary Paz Banquells

Alfredo Adame negó que hubiera violentado a quien fuera su esposa por más de 20 años y aseguró que miente, además comentó que es igual a su familia, la cantante Roció Banquells y el actor Rafael Banquells, hijos de la diva del Cine de Oro, Dina de Marco.

“Mary Paz Banquells es un asco de persona, al igual que toda su familia; no tiene valores, ni tampoco escrúpulos, me tiene envidia”, declaró el ex actor de Televisa, al destacar que mantuvo a la dinastía Banquells a quienes calificó como "sucios, asquerosos y fraudulentos". Asimismo, aseguró que su exesposa siempre habló mal de él, por lo que insistió que le tiene envidia.

" Ella se casó conmigo para salir de j*dida y que le mantuviera a ella y a toda su familia, que son una bola de gordos sucios, asquerosos y fraudulentos; la hermana gorda es mentirosa y asquerosa, son gente cochina. Claro que me tuvo envidia y me la tuvo toda la vida; cuando yo la conocí, ella era una pobre diabla; igual su hermano Rafael Banquells Jr", declaró para la revista de espectáculos.

Asimismo, desmintió que sea homofóbico y que no haya apoyado a su hijo Sebastián cuando dio a conocer que era homosexual.

“Totalmente falso, recuerda que salimos Sebastián y yo a dar entrevistas respecto a eso; el día que me dijo que era homosexual, me levanté, se me salieron las lágrimas y le dije: ‘Te amo, te adoro, te apoyo, y al primero que se meta contigo, le rompo la ma...’”.

