Marlene Favela impone moda con ajustados leggins y presume los tenis en tendencia para todas las edades

Marlene Favela es una de las famosas que siempre deja que ver está al último grito de la moda, por lo que no es raro verla luciendo en sus redes sociales los looks más in, como el que presumió este martes desde Las Vegas, con el que presumió su silueta con ajustados leggins y los tenis en tendencia para todas las edades.

La originaria de Durango, que incursionó en la actuación en el año 1999, con melodramas como "Infierno en el paraíso", "Mujeres engañadas" y "La intrusa", recientemente fue parte de la telenovela "La desalmada", producción de José Alberto "El Güero" Castro, con la que volvió a posicionarse como una de las favoritas de la pantalla chica.

Favela, ganó fama al dar vida a Rosaura Ríos Olivares en la telenovela "Gata salvaje" en el año 2002, actualmente tiene 44 años y en sus redes sociales es muy activa, pues constantemente comparte fotos y videos en los que da detalles de su vida profesional.

Marlene Favela presume cuerpazo en ajustados leggins

Fue este martes cuando Marlene compartió en Instagram, plataforma donde la siguen 5.4 millones de fans, una fotografía en la que se ve sentada en una fuente, imagen en la que se puede observar que viste un look casual y moderno con el que destacó su curvilínea figura.

Marlene presumió su curvilínea figura desde Las Vegas. Foto: IG @marlenefavela

"Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas", escribió Favela para acompañar la instantánea que a sólo unas horas de haber publicado en su cuenta oficial ya ha recibido cientos de comentarios como: "Que linda princesa y hermosa", "Que Linda mi mujer", "Guapísima" y "Hermosa como siempre"; entre muchas otras.

La publicación que también ha generado más de 13 mil "me gusta", deja ver a la guapa actriz que también fue parte del elenco de la popular serie "El Señor de los Cielos", vistiendo unos ajustados leggins en color negro, mismos que combinó con un suéter que combina los tonos blanco, rosa y gris.

El atuendo lo completó con unos tenis de tacón de cuña, los cuales de acuerdo a los expertos en estilismo, están en tendencia para este 2022, pues regresan como una de las modas del pasado que van bien para las mujeres de todas las edades, como lo han confirmado famosas como Jennifer López y ahora Marlene Favela.

SIGUE LEYENDO:

¿Cuánto mide la cintura de Marlene Favela? Estas son las medidas de la diosa mexicana

Marlene Favela da cátedra de estilo con look ideal para mujeres mayores de 40 años