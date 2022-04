Aracely Arámbula sorprendió al mundo al revelar detalle sobre sus hijos, ¿no dejará ver su rostro?

Aracely Arámbula es una de las actrices más queridas y guapas de México, por lo que siempre está rodeada de reporteros. A pesar de esto, la también cantante decidió mantener a sus hijos lejos de los reflectores, al menos hasta que ellos quisieran. Ahora después de 15 años desde que nació el primero, parece que la ‘Chule’ decidió presentarlos ante sus fans y los medios de comunicación.

Si bien hace poco, Arámbula tuvo un enfrentamiento con una reportera por abrir la puerta de la camioneta y grabar dentro cuando estaban sus hijos. Ahora todo parece indicar que eso quedó en el olvido y hablar algunos detalles sobre Miguel y Daniel, donde dejó entrever que podría presentarlos próximamente.

Durante una entrevista con TV Notas, la expareja de Luis Miguel decidió recordar el altercado que vivió con la prensa en Estados Unidos. Primero dejó claro que siempre van con mucho cuidado, pero ese día iban muy relajados. Lo importante fue que posteriormente dijo que cada vez está más cerca el día de conocer a sus hijos.

¿Cuándo los presentará?

“Siempre hemos tenido mucho cuidado en todo, pero ese día íbamos muy relajados y contentos. Ya conocerán a mis hijos en su momento; no es que no los vayan a conocer nunca. Lo que pasa es que como mamá les pregunté: ‘Amores, ¿quieren que los publiquen en una revista para que la gente sepa quiénes son, que ya están grandes?’ Me dijeron que no, y hay que respetar su decisión”, indició a la revista de espectáculos.

En la declaración dejó claro que los presentará al mundo cuándo ellos estén listos y quiera comenzar a ser seguidos por mucha gente en redes sociales, así como para ser asediados por los medios de comunicación. Por ahora queda esperar a que ellos quieran comenzar a tener una vida en el mundo de la farándula tal y como la tienen sus padres.

Se tiene que recordar que Miguel nació en el 2007, por lo que ya tiene 15 años. Mientras que Daniel, el pequeño nació en diciembre 2008, por lo que en este 2022 cumplirá los 13 años. Entre los pequeños detalles que ha mostrado Aracely, se puede ver que Miguel tiene talento musical, por lo que podría seguir los pasos de sus padres.

Te puede interesar: Aracely Arámbula no puede ver ni en pintura a Luis Miguel; ¿qué tal se lleva "El Sol" con la familia de "La Chule"?