Aracely Arámbula no puede ver ni en pintura a Luis Miguel; ¿qué tal se lleva "El Sol" con la familia de "La Chule"?

Aracely Arámbula es una de las actrices más guapas y queridas de México, además, en los últimos años se ha vuelto toda una influencer, y aunque han pasado muchos años de que tuvo una relación con Luis Miguel, aún se le relaciona con él, pues ambos fueron novios entre 2005 y 2009, tuvieron juntos a Miguel y Daniel, pero el idilio acabó de la peor manera y ahora no se pueden ver ni en pintura.

“La Chule” no solo se ha caracterizado por su belleza y su talento sino por un gran sentido del humor, ya que principalmente en TikTok sube videos en tendencia, pero hace meses dio muestra de que no se lleva para nada bien con el papá de sus hijos, ya que mandaba indirectas por “Luis Miguel: La serie”, de Netflix, ya que ella no quiso salir en la producción.

Foto: Especial.

¿Cómo se lleva Luismi con el resto de la familia Arámbula?

Arámbula y el polémico intérprete se conocieron supuestamente en en Acapulco en el Baby O, una discoteca muy popular que frecuentaban muchísimo las celebridades; pese a que tuvieron un romance muy intenso, fruto del que nacieron Miguel y Daniel Gallego Arámbula, en la actualidad él no ve por ellos.

Ahora, el cantante no tiene relación con nadie de la familia Arámbula, incluso se dice que no la tenía aun cuando estaba en buenos términos con “la Chule”, ya que no quería saber nada de Leonardo, su ex cuñado, quien presuntamente avisaba a la prensa sobre la ubicación de de él y Aracely.

Sin embargo, se sabe que con su ex suegro se llevaba muy bien y cuando tenía la intención de ver a sus hijos, puso de condición que se los llevara el padre de Aracely. Con el resto de la familia de ella tuvo y tiene muy poco contacto, por no decir que ninguno.

SIGUE LEYENDO...

Desde el mar, La Kim Kardashian Mexicana presume cuerpazo; sólo se cubrió con una blusa | FOTO